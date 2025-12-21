Νότια Αφρική: Εννέα νεκροί από ένοπλη επίθεση σε μπαρ κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ

Ανθρωποκυνηγητό από τις αρχές μετά το αιματηρό περιστατικό. Άγνωστο το κίνητρο των δραστών.

21 Δεκ. 2025 10:45
Pelop News

Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ, με αποτέλεσμα τον θάνατο εννέα ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη δέκα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της νοτιοαφρικανικής αστυνομίας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στη 01:00 τοπική ώρα σε μπαρ χωρίς άδεια, καθώς και στον δρόμο έξω από αυτό, στην περιοχή Μπέκερσνταλ, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της οικονομικής πρωτεύουσας της χώρας. Οι δράστες, που επέβαιναν σε δύο οχήματα, άνοιξαν πυρ εναντίον θαμώνων και συνέχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως κατά τη διαφυγή τους.

Όπως διευκρίνισαν οι αρχές, ορισμένα από τα θύματα βρέθηκαν τυχαία στον δρόμο την ώρα της επίθεσης και χτυπήθηκαν από τα πυρά των ενόπλων. Ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για δέκα νεκρούς, ωστόσο στη συνέχεια αναθεωρήθηκε στους εννέα.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας της επαρχίας Γκάουτενγκ, Μπρέντα Μουριντίλι, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία για την ταυτότητα όλων των θυμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση SABC, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και οδηγός οχήματος μεταφοράς επιβατών που περίμενε έξω από το μπαρ.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Πρόκειται για το δεύτερο πολύνεκρο περιστατικό με πυροβολισμούς στη Νότια Αφρική μέσα στον Δεκέμβριο, μετά την επίθεση της 6ης Δεκεμβρίου σε εργατική εστία στην Πρετόρια, όπου σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα τρίχρονο παιδί.

Η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει διαχρονικά υψηλά επίπεδα εγκληματικότητας, με τα περιστατικά ένοπλης βίας να είναι συχνά και να συνδέονται, σε πολλές περιπτώσεις, με τη δράση συμμοριών, την κατανάλωση αλκοόλ και την ευρεία κυκλοφορία παράνομων όπλων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, κατά το διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου καταγράφονταν κατά μέσο όρο περίπου 63 ανθρωποκτονίες ημερησίως στη χώρα.

