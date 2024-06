Νότια Κορέα: Απέστειλαν στη Β. Κορέα μπαλόνια με φυλλάδια κατά του Κιμ Γιονγκ Ουν ΦΩΤΟ

Νοτιοκορεάτες απέστειλαν 10 μπαλόνια γεμάτα με φυλλάδια κατά του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα.

Σε αντίποινα για την αποστολή μπαλονιών γεμάτων με ακαθαρσίες από την Πιονγκγιάνγκ στη Νότια Κορέα την περασμένη εβδομάδα.

«Το κίνημα αυτομόλων Free North Korea ανακοίνωσε ότι απέστειλε 200.000 προσπέκτους στη Βόρεια Κορέα νωρίς σήμερα το πρωί», μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων.

«Χρησιμοποιήσαμε 10 μπαλόνια για να αποστείλουμε 200.000 φυλλάδια από την Ποσόν», βορειοανατολικά της Σεούλ, δήλωσε ο επικεφαλής του κινήματος Παρκ Σανγκ-χακ, τον οποίο επικαλέστηκε το Yonhap. Αυτός πρόσθεσε ότι τα μπαλόνια μεταφέρουν επίσης στικάκια μνήμης USB με νοτιοκορεατική μουσική.

Εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το κίνημα δείχνει έναν από τους ακτιβιστές με μεγάλο πλακάτ στο οποίο διακρίνονται φωτογραφίες του Κιμ Γιονγκ Ουν και της αδελφής του Κιμ Γιο Γιονγκ, που είναι εκπρόσωπος των βορειοκορεατικών αρχών.

The Free North Korea Movement Alliance has sent anti-DPRK (Democratic People’s Republic of Korea, or North Korea) leaflets and USBs towards North Korea via balloons on June 6th. This action is in response to North Korea’s recent launch of trash-filled balloons into South Korea.… pic.twitter.com/n1sEkPVOyK

