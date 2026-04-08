Νταής στην Κρήτη ξυλοκόπησε και έστειλε στο νοσοκομείο την αδελφή του επειδή δεν του έδωσε χρήματα

Ο 57χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί σήμερα στη Δικαιοσύνη

08 Απρ. 2026 10:21
Μία 63χρονη στο Ηράκλειο έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Μάλιστα η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και οι γιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία βλέποντας τα σημάδια στο σώμα της.

Η 63χρονη κατήγγειλε ότι το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας δέχθηκε ακόμη μία επίθεση από τον 57χρονο αδελφό της.

Μόνο που αυτή τη φορά η φασαρία μεταξύ τους δεν ήταν μόνο λεκτική. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 57χρονος ζητούσε, όπως συνηθίζει χρήματα από την αδελφή του.

Άλλοι συγγενείς δεν υπάρχουν στην οικογένεια. Εκείνη δεν του τα έδωσε και τότε εκείνος άρχισε να τη χαστουκίζει, αλλά και να τη χτυπάει με κλωτσιές στα πόδια.

Την επόμενη ημέρα, δηλαδή το πρωί της Μ. Τρίτης, η 63χρονη ζήτησε ιατρική βοήθεια, καθώς πονούσε στα σημεία που είχε χτυπηθεί.

Τότε ήταν που είπε στους γιατρούς τα προβλήματά της κι εκείνοι ενημέρωσαν το γραφείο κατά της ενδοοικογενειακής βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Ο 57χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί σήμερα στη Δικαιοσύνη.

