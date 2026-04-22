«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Από τη Δευτέρα 27 Απριλίου τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» για την υποβολή αιτήσεων, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Στην πρώτη φάση, η πλατφόρμα θα αφορά αποκλειστικά την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών στο σχετικό μητρώο. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός οργανωμένου πλαισίου φροντίδας για βρέφη ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, με τη συμμετοχή όχι μόνο επαγγελματιών, αλλά και μελών της οικογένειας, όπως παππούδες και γιαγιάδες, καθώς και φοιτητών.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, κάθε επιμελητής μπορεί να αναλαμβάνει έως και τρία παιδιά, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα αλλαγής επιμελητή από τους γονείς, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα κριτήρια ασφάλειας για την ένταξη στο πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά υγείας, ενώ υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τρίωρη διαδικτυακή επιμόρφωση. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες μέσω φορέων όπως το ΕΚΑΒ ή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση για τους γονείς, η οποία ανέρχεται σε 500 ευρώ μηνιαίως για όσους εργάζονται με πλήρη απασχόληση και σε 300 ευρώ για όσους έχουν μερική απασχόληση ή βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας. Τα εισοδηματικά κριτήρια διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, ενώ για οικογένειες με περισσότερα από τρία παιδιά δεν τίθενται περιορισμοί.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής συνταξιούχων ως επιμελητών χωρίς περικοπή της σύνταξής τους, με στόχο την αξιοποίηση της εμπειρίας τους στην υποστήριξη των οικογενειών.

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» εντάσσεται στις δράσεις ενίσχυσης της οικογένειας και της συμφιλίωσης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

