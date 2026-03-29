Ντέρμπι Αγγλίας: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο κέντρο της πόλης

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Ντέρμπι της κεντρικής Αγγλίας, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς σε κεντρικό δρόμο της πόλης, προκαλώντας αναστάτωση και μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Σύμφωνα με την αστυνομία, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν το όχημα χτύπησε πεζούς στην περιοχή Friar Gate λίγο μετά τις 21:30 το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαρτίου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα και δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ οι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου πριν μεταφερθούν στο Royal Derby Hospital και στο Queen’s Medical Centre στο Νότιγχαμ. Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι οι επτά φέρουν σοβαρά, αλλά όχι απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα.

New footage A man has been arrested after multiple pedestrians were hit by a car in Derby’s city centre. Derbyshire Police say a number of people have been injured, some of them seriously. pic.twitter.com/kZWwdigAGC — Christion Maronite (@eye_the49565) March 29, 2026

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν έναν άνδρα περίπου 30 ετών, ο οποίος κρατείται με υποψίες για απόπειρα δολοφονίας, πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης με πρόθεση και επικίνδυνη οδήγηση. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με την αστυνομία να τονίζει ότι εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να αντιμετωπίζει το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια.

Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση σε πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή ή κατέγραψαν βίντεο και εικόνες να επικοινωνήσουν με την αστυνομία, ενώ μέρος του κέντρου της πόλης παραμένει αποκλεισμένο για τις ανάγκες της έρευνας.

