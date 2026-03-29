Ντέρμπι Αγγλίας: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο κέντρο της πόλης

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Ντέρμπι της Αγγλίας, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο κέντρο της πόλης, με τις Αρχές να ανακοινώνουν επτά τραυματίες και τη σύλληψη ενός άνδρα που ερευνάται για την υπόθεση.

29 Μαρ. 2026 14:08
Pelop News

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Ντέρμπι της κεντρικής Αγγλίας, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς σε κεντρικό δρόμο της πόλης, προκαλώντας αναστάτωση και μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Σύμφωνα με την αστυνομία, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν το όχημα χτύπησε πεζούς στην περιοχή Friar Gate λίγο μετά τις 21:30 το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαρτίου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα και δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ οι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου πριν μεταφερθούν στο Royal Derby Hospital και στο Queen’s Medical Centre στο Νότιγχαμ. Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι οι επτά φέρουν σοβαρά, αλλά όχι απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν έναν άνδρα περίπου 30 ετών, ο οποίος κρατείται με υποψίες για απόπειρα δολοφονίας, πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης με πρόθεση και επικίνδυνη οδήγηση. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με την αστυνομία να τονίζει ότι εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να αντιμετωπίζει το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια.

Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση σε πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή ή κατέγραψαν βίντεο και εικόνες να επικοινωνήσουν με την αστυνομία, ενώ μέρος του κέντρου της πόλης παραμένει αποκλεισμένο για τις ανάγκες της έρευνας.

