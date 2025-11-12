Ντίμης Κρίτσας: Ο μάγος της υψηλής ραπτικής - Η Μελίνα, η Σανέλ και η... Πάτρα

Ο Ντίμης Κρίτσας δεν ήταν απλώς ένας σχεδιαστής μόδας, ήταν ένας ποιητής της κομψότητας. Ενας αφηγητής μιας εποχής που πίστευε ότι το ωραίο μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Με τον θάνατό του κλείνει ένα κεφάλαιο της παλιάς καλής Αθήνας και της χρυσής εποχής της κοσμικής Ευρώπης και Αμερικής.

Ο Ντίμης Κρίτσας, που έφυγε από τη ζωή στα 102 του χρόνια, υπήρξε ένας από τους τελευταίους αληθινούς bons vivants, ένας άνθρωπος που δεν έντυσε απλώς κορμιά, αλλά κόσμους ολόκληρους με στυλ, ευγένεια και φως.

Ξάδελφος της Μελίνας Μερκούρη και αγαπημένος της αθηναϊκής ελίτ, ο Κρίτσας έντυσε τις πρωταγωνίστριες και τις πριγκίπισσες της ελληνικής κοινωνίας, τα ανάκτορα και τις κυρίες της παλιάς Αθήνας. Oμως η μοίρα του ήταν διεθνής. Από τα ατελιέ του Παρισιού, όπου μαθήτευσε δίπλα στη Σανέλ, τον Μπαλενσιάγκα και τον Ζαν Φατ, ως τα κοσμικά σαλόνια της Νέας Υόρκης, ο Ντίμης έγινε συνώνυμος μιας εποχής που η μόδα ήταν τέχνη και η κομψότητα τρόπος ζωής.

«Δεν έφτιαχνα απλώς ρούχα, έφτιαχνα στιγμές που οι κυρίες θυμούνταν για πάντα» είχε τονίσει, σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εφημερίδα «Πελοπόννησος».

ΟΙ ΣΤΑΡ ΠΟΥ ΦΟΡΕΣΑΝ ΤΟΝ ΝΤΙΜΗ

Το όνομά του συνδέθηκε με εκείνες που καθόρισαν το διεθνές chic: τη Λάνα Τάρνερ, τη Μερλ Oμπερον, την Τζόαν Φοντέιν, τη θρυλική Τζόαν Κρόφορντ, αλλά και τη Σάρλοτ Φορντ, τη Ντόρις Ντιουκ, τη Χάπι Ροκφέλερ, τη Χριστίνα Φορντ. Οι δημιουργίες του φορέθηκαν σε δεξιώσεις, σε κινηματογραφικές πρεμιέρες, στα πιο λαμπερά δείπνα της Νέας Υόρκης.

Η γνωριμία του με τη Λάνα Τάρνερ, άρχισε ένα βράδυ σε ένα δείπνο φίλων. Εκείνη του ζήτησε να τη συνοδεύσει την επομένη στα ψώνια της κι έτσι ξεκίνησε μια φιλία και συνεργασία που τον καθιέρωσε στην αμερικανική υψηλή ραπτική: «Hταν απλή, λαμπερή, γεμάτη αυτοπεποίθηση», έλεγε. «Μια γυναίκα που η λάμψη της δεν χρειαζόταν προβολείς».

EΝΑΣ ΈΛΛΗΝΑΣ ΜΕ ΠΑΡΙΖΙΑΝΙΚΗ ΨΥΧΗ

Από τα εφηβικά του χρόνια, ο Κρίτσας βρέθηκε μέσα στην καρδιά της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας. Φιλοξενούμενος σε πύργους φίλων του, όπως της βαρόνης Σαντάλ ντε Λιόν, συνόδευε νεαρές δεσποινίδες στους χορούς των debutantes στις Βερσαλλίες, χόρευε βαλς με φράκο, μιλούσε Γαλλικά με τη φυσικότητα της μητρικής γλώσσας. «Το Παρίσι ήταν το δεύτερό μου σπίτι», έλεγε με συγκίνηση. «Εκεί έμαθα πως η κομψότητα δεν είναι επίδειξη, είναι τρόπος ύπαρξης».

ΤΟ ΜΑΝΧΑΤΑΝ ΥΠΟΚΛΙΝΕΤΑΙ

Οταν εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, δεν ακολούθησε τους κανόνες. Αντί για την 7η Λεωφόρο, όπου βρίσκονταν όλα τα μεγάλα ατελιέ, προτίμησε να δημιουργήσει στο κέντρο της πόλης, προσφέροντας σε κάθε πελάτισσα ένα μοναδικό, αποκλειστικό σχέδιο. Πολύ γρήγορα, το όνομά του έγινε συνώνυμο της εκλέπτυνσης και της προσωπικής φροντίδας. Οι κυρίες της υψηλής κοινωνίας έλεγαν πως «ο Ντίμης δεν σχεδιάζει απλώς, σε καταλαβαίνει».

Η επιτυχία του ήταν η αμεσότητα, η ευγένεια, η λεπτότητα. Και πάνω απ’ όλα, το ταλέντο να μεταμορφώνει κάθε γυναίκα σε σταρ της δικής της ζωής.

Φίλος της Χριστίνας Ωνάση, της Μιμής Ντενίση, της Μάρως Κοντού, της Μελίνας, της Κάρμεν Ντελ’ Ορέφιτσε, ο Ντίμης Κρίτσας κινούταν ανάμεσα στην τέχνη, τη μόδα και την καλή κοινωνία με φυσικότητα και γοητεία. Είχε χιούμορ, αυτοσαρκασμό, μια παιδική διάθεση που τον έκανε ακαταμάχητο.

ΝΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΑ

Παρά τη διεθνή του πορεία, ο Ντίμης Κρίτσας διατήρησε ισχυρούς δεσμούς με την Πάτρα και κυρίως με τους αείμνηστους πρώην εκδότες της «Π», τη Νανά και τον Σπύρο Δούκα.

Για πολλά χρόνια υπήρξε συνεργάτης της εφημερίδας, υπογράφοντας κάθε Κυριακή τη σελίδα των κοσμικών και της μόδας, ενώ παρουσίαζε και εβδομαδιαία εκπομπή στον πρώην ραδιοφωνικό σταθμό «Ωμέγα» της Πελοποννήσου. Δεν έλειπε ποτέ από τα πιο εμφατικά αποκριάτικα δρώμενα της πόλης, με εντυπωσιακές εμφανίσεις στον Χορό του Δημάρχου και τον Χορό των Συντακτών στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων», όπου ξεχώριζε για το ευθυτενές παράστημά του, την αβίαστη κομψότητα και τους τρόπους που τον έκαναν αγαπητό σε όλους.

ΜΕΤΡ ΤΗΣ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ

Μέχρι τα βαθιά του χρόνια παρέμεινε δραστήριος, ευγενής και γεμάτος ζωή. Η βιογραφία του V.I.P’s Stories είναι γεμάτη με λαμπερά ονόματα και απρόσμενες στιγμές, γραμμένες με λεπτότητα και αυτοσαρκασμό.

«Αν τα χρόνια έχουν περάσει», έλεγε, «αυτό έχει λίγη σημασία. Μέσα μου νιώθω την ίδια χαρά για τη ζωή, για τις παρέες, για τη λάμψη. Η κομψότητα είναι στάση ψυχής».

Μία φιλοσοφία ζωής, που δεν πρόδωσε ποτέ…

