Ντοκουμέντο από το σημείο της διαρροής προπανίου που προκάλεσε τη φονική έκρηξη στη «Βιολάντα», ΦΩΤΟ

Ντοκουμέντο από το σημείο της διαρροής προπανίου που προκάλεσε τη φονική έκρηξη στη «Βιολάντα», ΦΩΤΟ
05 Φεβ. 2026 19:59
Pelop News

Αποκαλύψεις με νέα στοιχεία από την τραγωδία στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα έρχονται στο φως της δημοσιότητας την Πέμπτη (05.02.2026) με φωτογραφία – ντοκουμέντο από το σημείο. Υπενθυμίζεται ότι από τη φονική έκρηξη που προκλήθηκε από τη διαρροή προπανίου, πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους.

Ο βίος και η πολιτεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή μεγάλης ομάδας, που συνελήφθη για ναρκωτικά στο Μενίδι

Το ΕΡΤnews δημοσιεύει την Πέμπτη φωτογραφία – ντοκουμέντο από το σημείο που έγινε η διαρροή προπανίου, η οποία διείσδυσε στο αδήλωτο υπόγειο, όπου σημειώθηκε η τρομακτική έκρηξη, κοστίζοντας τη ζωή στις πέντε γυναίκες που είχαν βάρδια τη μοιραία νύχτα στην μπισκοτο-βιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Στο σημείο έσκαψε το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με συνεργεία της Περιφέρειας, κατορθώνοντας να εντοπίσουν το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή. Συγκεκριμένα στην ένωση των σωλήνων υπήρχε μία ρωγμή και από εκεί το προπάνιο διοχετευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Στο υπόγειο υπήρχε μία αυτόματη αντλία νερού και όταν αυτή ενεργοποιήθηκε προκάλεσε σπινθήρα με αποτέλεσμα το προπάνιο που είχε συσσωρευτεί να προκαλέσει την έκρηξη.

Πραγματογνώμονες μετέβησαν ξανά την Πέμπτη στον χώρο του εργοστασίου, προκειμένου να συνεχιστούν οι επιτόπιες έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι καταθέσεις μαρτύρων.

Στον χώρο, έχει φτάσει όχημα της ΕΜΑΚ από τη Λάρισα, αλλά και οι πραγματογνώμονες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για να επανεκκινήσουν οι έρευνες στο σημείο που προκάλεσε την έκρηξη. Οι έρευνες είχαν σταματήσει γιατί υπήρχε ο φόβος να σημειωθεί και νέα έκρηξη.

Παράλληλα, συνεχίζεται το ανακριτικό έργο έτσι ώστε να ριχθεί φως στο τι υπήρχε, τι δεν λειτουργούσε σωστά και να αποδοθούν στη συνέχεια οι ποινικές ευθύνες από την πλευρά της εισαγγελίας που έχει αναλάβει την υπόθεση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:45 «Εάν η ομάδα ήταν εκείνη της Σιγκαπούρης δεν θα χάναμε από κανέναν στο Ευρωπαϊκό», η ατάκα με νόημα του Χάρη Παυλίδη
21:33 «Τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία», η αναφορά του Έλον Μασκ και οι αντιδράσεις
21:22 Πέθανε ο θρυλικός επιχειρηματίας της νύχτας Λάκης Ραπτάκης
21:17 Ρουμελιώτης: «Η χρόνια της καθιέρωσης και το στάδιο της ενηλικίωσης»
21:05 Στην Ανδρίτσαινα καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης
20:57 «Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη», η Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο
20:49 Πένθος στα Καλάβρυτα, «έφυγε» ο Σωτήρης Θανόπουλος από τους τελευταίους επιζώντες του Ολοκαυτώματος, ΒΙΝΤΕΟ
20:41 «Απέφυγα τη σύγκρουση, πάρτε τους τα διπλώματα, είναι κίνδυνοι θάνατοι», μαρτυρία της γυναίκας, που βρέθηκε στην πορεία του 89χρονου που κινούνταν ανάποδα στην Εγνατία!
20:28 Χαλκός από…χρυσάφι για την Εθνική Γυναικών που ανεβαίνει πάλι στο βάθρο
20:21 Μητσοτάκης: Στο Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
20:08 Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την Κρήτη, τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν το σαββατοκύριακο
19:59 Ντοκουμέντο από το σημείο της διαρροής προπανίου που προκάλεσε τη φονική έκρηξη στη «Βιολάντα», ΦΩΤΟ
19:49 Ο βίος και η πολιτεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή μεγάλης ομάδας, που συνελήφθη για ναρκωτικά στο Μενίδι
19:41 Τον ήθελε ο Παναθηναϊκός, αλλά μένει ΝΒΑ και γίνεται συμπαίκτης του Αντετοκούνμπο!
19:31 «Ήταν ατίθαση, τα παιδιά μου έτρεμαν από την έκρηξη», αποκαλύψεις από τη θεία της δασκάλας γιόγκα που ανατίναζε οχήματα
19:20 Τούνελ Μακύνειας Ναυπακτίας: Άτομο που απειλούσε να πέσει από τη γέφυρα, ΒΙΝΤΕΟ
19:10 «Δεν είμαι τρανς, είμαι κορίτσι, έκανα ορμονοθεραπεία, δέχομαι οποιονδήποτε έλεγχο», η αποκάλυψη της Ιμάν Κελίφ
19:00 Η Ουκρανία δεν θέλει να υποταχθεί
18:50 Ινδία: Τουλάχιστον 16 νεκροί και πολλοί αγνοούμενοι από έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο
18:41 «Είχαμε κόντρες με τον γιο μου, η σύντροφός του μπορεί να γνωρίζει», τι κατέθεσε ο πατέρας του 27χρονου που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ