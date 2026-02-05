Ο βίος και η πολιτεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή μεγάλης ομάδας, που συνελήφθη για ναρκωτικά στο Μενίδι

Ένα αρκετά γνωστός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής που έχει παίξει σε μεγάλη ομάδα της Α’ Εθνικής έπεσε στα δίχτυα της Δίωξης Ναρκωτικών για κατοχή και ηρωίνης και βραστής κοκαΐνης. Ο 59χρονος, συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης (04.02.2026), μετά από έφοδο που πραγματοποίησαν τα «λαγωνικά» της Δίωξης Εκβιαστών, για να πιάσουν στη φάκα ντουέτο διακινητών πατέρα και γιου που έσπρωχναν ναρκωτικά στην περιοχή των Αχαρνών.

Μάλιστα, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο ποδοσφαιριστής έπεφτε στα νύχια του νόμου καθώς όπως διαπιστώθηκε απο την έρευνα των αρχών διαθέτει πλούσιο φάκελο αφού στο παρελθόν συνελήφθη για πρώτη φορά το 1994 για κατοχή ναρκωτικών για να φθάσει τελευταία φορά το 2013 με ενδιάμεσους «σταθμούς» συλλήψεις για διακίνηση κόκας και εισαγωγή χαπιών μεθαδόνης απο την Ολλανδία. Μαζί με τον 59χρονο συνελήφθησαν ο 46χρονος ενώ αναζητείται ο 27χρονος γιος του.

Το «ξεδόντιασμα» και οι συλλήψεις

Η σύλληψη του 59χρονου ποδοσφαιριστή και του 46χρονου διακινητή σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης. Οι αστυνομικοί, μετά από πληροφορίες, ότι το δίδυμο πατέρα και γιου έριχναν ναρκωτικά στις Αχαρνές κατάφεραν να φθάσουν στα ίχνη του 46χρονου και στη συνέχεια να περάσουν χειροπέδες και στον 59χρονο ποδοσφαιριστή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δικογραφία «Μετά απο αξιοποίηση πληροφοριών, αναφορικά με τη δράση του 46χρονου και του 27χρονου στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών, σε διάφορα άτομα που τους επισκεπτόταν για τον σκοπό αυτό στην οικία του 46χρονου στις Αχαρνές Αττικής, ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση. Μεσημβρινές ώρες της 03/02/2026, στα Άνω Λιόσια Αττικής, ο 59χρονος ποδοσφαιριστής, κατελήφθη να κατέχει: μία αυτοσχέδια χάρτινη συσκευασία, περιέχουσα ηρωίνη, μεικτού βάρους -0,8- του γραμμαρίου και μία αυτοσχέδια χάρτινη συσκευασία, περιέχουσα βραστή κοκαΐνη μεικτού βάρους -0,2- του γραμμαρίου, ποσότητες τις οποίες προμηθεύτηκε την 15:10′ ώρα της 03/02/2026, από τους συγκατηγορούμενούς στις Αχαρνές Αττικής αντί του χρηματικού ποσού των -20- ευρώ.

Με φάκελο στην Ασφάλεια από το 1994, ο ποσοσφαιριστής

Μετά τη σύλληψή του, οι αρχές διαπίστωσαν πως έχουν στα χέρια τους έναν παλιό γνώριμο της Ασφάλειας. Ειδικότερα ο 59χρονος όπως προέκυψε απασχολεί από το 1994. Όπως αναφέρεται «Την 04/02/1994, κατηγορήθηκε από Υ.Δ.Ν. Αττικής για κατοχή ναρκωτικών [κατασχέθηκε ηρωίνη βάρους -1- γραμμαρίου].

– Την 03/07/2003, κατηγορήθηκε από Τ.Α. Τρίπολης για διακίνηση ναρκωτικών [κατασχέθηκαν κοκαΐνη βάρους -300- γραμμαρίων, ακατέργαστη κάνναβη βάρους -1.972- γραμμαρίων και ηρωίνη βάρους -300- γραμμαρίων] και για παράνομη οπλοκατοχή [κατασχέθηκε περίστροφο].

– Την 09/04/2005, κατηγορήθηκε από Τ.Α. Άνω Λιοσίων για κατοχή ναρκωτικών [κατασχέθηκε ακατέργαστη κάνναβη βάρους -3,9- γραμμαρίων].

– Την 25/04/2005, κατηγορήθηκε από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών για εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών[-1.509- δισκία μεθαδόνης] από την Ολλανδία μέσω ταχυδρομικού δέματος.

– Την 27/04/2012, κατηγορήθηκε από Υ.Δ.Ν./Τ.Α.Ε. για διακίνηση ναρκωτικών στα Άνω Λιόσια [κατασχέθηκαν -860- φαρμακευτικά δισκία].

– Την 17/05/2013, κατηγορήθηκε από Τ.Α. Αχαρνών για κατοχή ναρκωτικών [κατασχέθηκε ηρωίνη βάρους -1,3- γραμμαρίου].

