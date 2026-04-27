Αυτοκίνητο στην Κέρκυρα παρέσυρε μητέρα και γιο, στο νοσοκομείο και οι δύο!
Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο είχαμε σήμερα (27/04/2026) στην Κέρκυρα. Συγκεκριμένα, δύο τουρίστες, μητέρα και γιος, παρασύρθηκαν από διερχόμενο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.
Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι στην εθνική οδό Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας, στο ύψος των Γουβιών.
Οι δύο τουρίστες μητέρα και γιος, ηλικιών 63 και 32 ετών, αντίστοιχα, προσπαθώντας να περάσουν απέναντι στον δρόμο, χτυπήθηκαν από αυτοκίνητο.
Τόσο η μητέρα όσο και ο γιος της νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Προανάκριση για ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί το ανακριτικό της Τροχαίας.
