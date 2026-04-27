Ταυτοποιήθηκε ο νταής οδηγός που ξυλοκόπησε στο Παγκράτι την 22χρονη στέλνοντάς την στο νοσοκομείο

Αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου όμως δεν εντοπίστηκε, ενώ η μοτοσικλέτα διαπιστώθηκε ότι ανήκει στον αδελφό του

27 Απρ. 2026 22:24
Ακόμη αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αλλά ταυτοποιήθηκε ο νταής οδηγός μηχανής για την άγρια επίθεση στην 22χρονη γυναίκα οδηγό αυτοκινήτου στο Παγκράτι. Θυμίζουμε ότι μετά την επίθεση του εκμεταλλεύτηκε τον πανικό που επικράτησε και έτρεξε μακριά από το σημείο.

«Στο ένα λεπτό, αυτού του γυρνάει η βίδα. Όταν έπεσα κάτω άρχισε να με κλωτσάει», μαρτυρικός εφιάλτης στο Παγκράτι

Η 22χρονη φοιτήτρια που έχει δεχθεί ανελέητα χτυπήματα από οδηγό μοτοσικλέτας για μία θέση πάρκινγκ στο Παγκράτι, κάθισε στο πεζοδρόμιο και προσπαθούσε να συνέλθει.

Θυμίζουμε ότι ήταν μεσημέρι του Σαββάτου 25 Απριλίου, η κοπέλα θα πήγαινε στο σπίτι μίας φίλης της στην περιοχή.

Έπειτα από συνεννόηση, η φίλη της κατέβηκε από την πολυκατοικία για να της κρατήσει τη θέση μέχρι να φτάσει.

Όταν έφτασε η 22χρονη, διαπληκτίστηκε με έναν ηλικιωμένο που διεκδικούσε την ίδια θέση. Τότε, ο δράστης εμφανίστηκε και ξεκίνησε καυγά.

«Εκείνη την ώρα κατεβαίνει αυτός ο άνθρωπος από την πολυκατοικία και εγώ έτσι όπως έχω μπει κλείνω το μηχανάκι του. Και γυρνάει και μου λέει ‘έλα σήκω φύγε’».

Η κοπέλα συνέχισε να προσπαθεί να παρκάρει, με τον δράστη να αρχίζει να την εξυβρίζει.

«Πριν καλά καλά προλάβω να κλείσω την πόρτα, τον βλέπω βάζει το κράνος, έρχεται με πιάνει από το κολάρο, φορούσα ένα τζιν μπουφάν, μου ρίχνει μπουνιά αριστερά στο πρόσωπο, με ρίχνει με πάρα πολύ βία πάνω στο αυτοκίνητο και κάτω, εκεί μου σαπίζει το πόδι. Μετά όταν έπεσα κάτω άρχισε να με κλωτσάει, να με χτυπάει».

Για να σταματήσει χρειάστηκε να μπει μπροστά ένας γείτονας που άκουσε τη φασαρία και κατέβηκε να δει τι είχε συμβεί.

Ο δράστης μετά την επίθεση εκμεταλλεύτηκε τον πανικό που επικράτησε και έτρεξε να κρυφτεί.

«Αυτός κατευθείαν κρύφτηκε και έφυγε μέσα σε πολυκατοικία, μάλλον μένει εκεί, αλλά ήρθε η Αστυνομία και δεν μπορούσαν να βρουν ποιος είναι από το μηχανάκι».

Με κάταγμα

Η νεαρή μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό όπου διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο. Θα χρειαστεί να μείνει σε ακινησία για μέρες, ενώ δεν αποκλείεται να υποβληθεί και σε χειρουργείο.

«Όταν έχει τόσο κόσμο γύρω δεν πιστεύω πως μπορεί κάποιος τόσο εύκολα να χτυπήσει, αλλά από ό,τι φαίνεται έχουμε χάσει κάθε έννοια ηθικής».

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε, αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου όμως δεν εντοπίστηκε, ενώ η μοτοσικλέτα διαπιστώθηκε πως ανήκει στον αδελφό του.

