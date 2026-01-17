Ντόναλντ Τραμπ: Κάλεσε τον Ερντογάν να γίνει ιδρυτικό μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα»

Συγκεκριμένο ρόλο που μπορεί να παίξει στην επόμενη μέρα διακυβέρνησης στη Γάζα φαίνεται να αναγνωρίζει στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα (17.01.2026) η τουρκική προεδρία.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μια επιστολή με την οποία προσκαλεί τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να γίνει μέλος του επονομαζόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» που θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας.

«Τη 16η Ιανουαρίου του 2026, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ως πρόεδρος ιδρυτής του Συμβουλίου Ειρήνης, έστειλε μία επιστολή στο πρόεδρό μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την οποία τον προσκαλεί να γίνει ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης», έγραψε στο Χ ο Μπουρχανετίν Ντουράν, διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες ορισμένα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης, όπου θα προεδρεύει ο Τραμπ. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκάς Χακάν Φιντάν ανακοινώθηκε ως ένα από τα μέλη του “Εκτελεστικού Συμβουλίου για τη Γάζα” μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και τον γαμπρό του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ.

Η Αίγυπτος εξετάζει μια πρόσκληση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι να συμμετάσχει στο επονομαζόμεν «Συμβούλιο της Ειρήνης» για τη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

