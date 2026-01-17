Ντόναλντ Τραμπ: Κάλεσε τον Ερντογάν να γίνει ιδρυτικό μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε σχετική επιστολή στον Τούρκο ομόλογό του όπως αποκάλυψε η Άγκυρα

Ντόναλντ Τραμπ: Κάλεσε τον Ερντογάν να γίνει ιδρυτικό μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα»
17 Ιαν. 2026 16:36
Pelop News

Συγκεκριμένο ρόλο που μπορεί να παίξει στην επόμενη μέρα διακυβέρνησης στη Γάζα φαίνεται να αναγνωρίζει στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα (17.01.2026) η τουρκική προεδρία.

«Υankees go home! Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία», χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Δανίας, ΒΙΝΤΕΟ

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μια επιστολή με την οποία προσκαλεί τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να γίνει μέλος του επονομαζόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» που θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας.

«Τη 16η Ιανουαρίου του 2026, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ως πρόεδρος ιδρυτής του Συμβουλίου Ειρήνης, έστειλε μία επιστολή στο πρόεδρό μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την οποία τον προσκαλεί να γίνει ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης», έγραψε στο Χ ο Μπουρχανετίν Ντουράν, διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες ορισμένα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης, όπου θα προεδρεύει ο Τραμπ. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκάς Χακάν Φιντάν ανακοινώθηκε ως ένα από τα μέλη του “Εκτελεστικού Συμβουλίου για τη Γάζα” μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και τον γαμπρό του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ.

Η Αίγυπτος εξετάζει μια πρόσκληση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι να συμμετάσχει στο επονομαζόμεν «Συμβούλιο της Ειρήνης» για τη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:48 Πωλείται για 6,3 εκατ. δολάρια το σπίτι που βρέθηκε νεκρός ο Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του, ΒΙΝΤΕΟ
16:36 Ντόναλντ Τραμπ: Κάλεσε τον Ερντογάν να γίνει ιδρυτικό μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα»
16:24 «Υankees go home! Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία», χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Δανίας, ΒΙΝΤΕΟ
16:12 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου-Έσπερος Καλλιθέας: Ο διπλός λόγος για να πάτε στο γήπεδο
16:00 Αλέξης Τσίπρας από Θεσσαλονίκη: «Το ταξίδι ξανάρχισε» – Σήμα επανεκκίνησης και κάλεσμα στον προοδευτικό κόσμο
15:48 Κωνσταντινούπολη: 15χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα 17χρονο έξω από καφετέρια – «Δεν είναι παιδιά, είναι εγκληματίες» λέει η μητέρα
15:36 Λονδίνο: Σοβαρά επεισόδια έξω από την πρεσβεία του Ιράν – 14 συλλήψεις και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
15:24 Πενσιλβάνια: 11χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του επειδή του πήρε το Nintendo Switch
15:22 Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας με την ΜΕΡΙΜΝΑ
15:12 Η χώρα μπαίνει σε χειμωνιάτικη δοκιμασία – Κρύο, άνεμοι και χιόνια στο προσκήνιο, τι λένε μετεωρολόγοι
15:00 Πάτρα: Κλειστά καταστήματα μετατρέπονται σε φοιτητικές κατοικίες – Η «Golden Visa» δίνει νέα ζωή σε ακίνητα
14:59 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Παραδόθηκε το Λάβαρο – Η πόλη μπήκε επίσημα σε καρναβαλικούς ρυθμούς
14:48 ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Αιχμές της Μαριάνας Σταματιάδου για αποκλεισμούς και αποφάσεις χωρίς Διοικητικό Συμβούλιο
14:36 Θεσσαλονίκη: Ένταση και συλλήψεις έξω από το Ολύμπιον πριν την παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα
14:24 Ηράκλειο Κρήτης: Ζωντανός αλλά εξαντλημένος εντοπίστηκε ο 70χρονος με Silver Alert
14:19 Ηράκλειο: Με μαντολίνα και λαούτα το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Ξυλούρη (Ψαρογιάννη) ΦΩΤΟ
14:12 Ιράν: Ο Χαμενεΐ δείχνει Τραμπ για το αίμα των διαδηλώσεων – Πάνω από 3.000 νεκροί
14:00 Μητσοτάκης από το Μαρούσι: «Πρόσω ολοταχώς στις μεταρρυθμίσεις» – Στόχος νέα νίκη την άνοιξη του 2027
13:36 Μαρία Σάκκαρη: Το καλοκαίρι του 2027 ο γάμος με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη – «Με ωθεί να συνεχίσω τα όνειρά μου»
13:24 Πέθανε ο Νίκος Στασινόπουλος – Η σιωπηλή δύναμη πίσω από τη Βιοχάλκο και ένα κεφάλαιο της ελληνικής βιομηχανίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17-18/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ