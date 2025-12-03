Ντόναλντ Τραμπ: Τον πήρε ο ύπνος και έγειρε στο υπουργικό συμβούλιο! ΒΙΝΤΕΟ, ΦΩΤΟ

Τα μάτια του έκλεισαν πολλές φορές. Η εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, ωστόσο, ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «παρακολούθησε προσεκτικά και συμμετείχε στην 3ωρη μαραθώνια συνεδρίαση»

Ντόναλντ Τραμπ: Τον πήρε ο ύπνος και έγειρε στο υπουργικό συμβούλιο! ΒΙΝΤΕΟ, ΦΩΤΟ
03 Δεκ. 2025 8:02
Pelop News

Δεν άντεξε το πολύωρο υπουργικό συμβούλιο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον φωτογραφικό φακό να τον συλλαμβάνει ουκ ολίγες φορές με κλειστά τα μάτια. Φάνηκε μάλιστα ότι κοιμάται.

Ουκρανικό: Κανένας συμβιβασμός για τα κατεχόμενα εδάφη στη συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ

Το υπουργικό συμβούλιο κράτησε σχεδόν 2,5 ώρες και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορούσε να κρύψει την κούρασή του.

CNN και Associated Press ανέβασαν βίντεο στο Instagram όπου παρουσίασαν τον Αμερικανό πρόεδρο με κλειστά τα μάτια.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ φάνηκε να αποκοιμάται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη. Ενώ τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τον επαινούσαν, τα μάτια του φάνηκαν να κλείνουν πολλές φορές» έγραψε χαρακτηριστικα το CNN.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CNN (@cnn)


Δεν παρέλειψε μάλιστα να φιλοξενήσει και δήλωση της εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος Τραμπ «παρακολούθησε προσεκτικά όλο το υπουργικό και συμμετείχε στην 3ωρη μαραθώνια συνεδρίαση».

«Ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε πολύ για όσα πέτυχε η κυβέρνηση. Οι υπουργοί τον επαινούσαν. Ωστόσο ο Τραμπ ήταν κουρασμένος και αρκετές φορές έκλεισε τα μάτια αλλά ήταν και χαρούμενος με όσα άκουσε», ήταν τα λόγια της φωτογράφου του AP, Τζούλια Νίκινσον.

