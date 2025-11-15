«Ντου» για παράνομα εμβόλια: Συνεχίζονται οι έλεγχοι για ύποπτα κρούσματα σε εκτροφές της Δ. Ελλάδας

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε κατάστημα με κτηνιατρικά είδη. Τι είπε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας

15 Νοέ. 2025 14:00
Εφοδο σε κατάστημα με κτηνιατρικά είδη πραγματοποίησαν πριν από λίγα 24ωρα οι αρχές στην ευρύτερη περιοχή της Βάρδας, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τυχόν παράνομα εμβόλια για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο.

Παρά το γεγονός ότι οι κτηνοτρόφοι στη Δυτική Ελλάδα επισημαίνουν πως δεν έχουν ακούσει κάτι σχετικό με διακίνηση παράνομων εμβολίων, η πληροφορία που έφτασε στα στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν συγκεκριμένη και κρίθηκε σοβαρή: Σε κατάστημα στα όρια Αχαΐας – Ηλείας φερόταν να διατίθεται εμβόλιο αμφιβόλου ποιότητας και αποτελεσματικότητας, το οποίο δεν είχε λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Μετά την αξιολόγηση της πληροφορίας, ειδοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και στήθηκε συντονισμένη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν και κτηνίατροι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

«Πράγματι υπήρξε ενημέρωση και ζητήθηκε η συνδρομή μας. Διαθέσαμε κτηνιάτρους και πραγματοποιήθηκε εκτεταμένος έλεγχος στο συγκεκριμένο κατάστημα για το οποίο υπήρχε υπόνοια. Ωστόσο, δεν εντοπίσαμε κάποια παράνομη ουσία ούτε το υποτιθέμενο παράνομο εμβόλιο», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, σημειώνοντας ότι τέτοιου είδους φήμες απαιτούν άμεση και προσεκτική διερεύνηση, καθώς η διακίνηση ακατάλληλων εμβολίων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες στη δημόσια υγεία, αλλά και στην παραγωγική διαδικασία.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα τα κρούσματα ευλογιάς εμφανίζονταν μειωμένα, προκαλώντας συγκρατημένη αισιοδοξία. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες έχουν αρχίσει να καταγράφονται νέα περιστατικά, σε αποστάσεις αρκετά μεγάλες από τα προηγούμενα κρούσματα. «Αυτό σημαίνει ότι ο ιός συνεχίζει να διασπείρεται, είτε μέσω παράνομων μετακινήσεων ζώων είτε μέσω μεταφοράς ζωοτροφών από περιοχές στις οποίες ισχύουν περιοριστικά μέτρα», εξηγεί ο κ. Φίλιας, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση απαιτεί επαγρύπνηση και πλήρη συμμόρφωση με τα πρωτόκολλα.

Την ίδια εικόνα επιβεβαιώνουν και στοιχεία της Αστυνομίας. Μετά την πρόσφατη υπόθεση με φορτίο αμνοεριφίων που είχε φορτωθεί σε Αχαΐα και Ηλεία και εντοπίστηκε στη Ναύπακτο, σημειώθηκε νέο περιστατικό στην Ιόνια Οδό, όταν από ένα μικρό φορτηγό έπεσαν έξι αρνιά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συνθήκες πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο απομάκρυναν τα ζώα και ξεκίνησαν διαδικασίες εντοπισμού του οδηγού, τον οποίο κατάφεραν να εντοπίσουν μαζί με τον ιδιοκτήτη των ζώων.

Διαπιστώθηκε ότι τα αμνοερίφια μεταφέρονταν παράνομα προς σταυλική εγκατάσταση στην Αιτωλοακαρνανία, παραβιάζοντας απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου.

Οι αστυνομικές αρχές προειδοποιούν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, ξεκαθαρίζοντας ότι η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε καθολικό λοκντάουν στον κτηνοτροφικό τομέα, εάν δεν μειωθούν τα κρούσματα.

