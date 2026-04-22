Ντουμπάι: Γιατί κλείνουν τα εμβληματικά ξενοδοχεία
Τα διασημότερα ξενοδοχεία του κόσμου, όπως το Burj Al Arab, κλείνουν για ανακαινίσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων. Δείτε το χρονοδιάγραμμα.
Μια νέα εποχή ανατέλλει για τον κλάδο της υπερπολυτελούς φιλοξενίας στο Ντουμπάι, καθώς μερικά από τα πλέον εμβληματικά ξενοδοχεία του εμιράτου προχωρούν σε ολικό ή μερικό «lockdown» για να υλοποιήσουν προγράμματα ανακαίνισης-μαμούθ. Παρά την περιφερειακή αστάθεια, οι ιδιοκτήτριες εταιρείες επενδύουν τεράστια κεφάλαια για να επαναπροσδιορίσουν την εμπειρία των επισκεπτών τους.
Burj Al Arab: Το σύμβολο του Ντουμπάι αλλάζει
Το διάσημο «πανί», το Jumeirah Burj Al Arab, που αποτελεί ορόσημο της πόλης από το 1999, θα υποβληθεί στην πρώτη του μεγάλη ανακαίνιση μετά από δύο δεκαετίες. Την αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων έχει αναλάβει ο Γάλλος αρχιτέκτονας Tristan Auer. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το ξενοδοχείο αναμένεται να ανοίξει ξανά τις πύλες του το τέταρτο τρίμηνο του 2027, ενώ στο μεσοδιάστημα θα παραμείνουν κλειστά και τα εστιατόρια καθώς και τα beach clubs του.
Armani Hotel: Ριζική ανανέωση στο ψηλότερο κτήριο του κόσμου
Από την 1η Απριλίου 2026, το Armani Hotel Dubai, που στεγάζεται στο Μπουρτζ Χαλίφα, διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία του. Στόχος είναι η δημιουργία της «επόμενης εξέλιξης» της φιλοξενίας Armani, με την επαναλειτουργία να προγραμματίζεται για το τέλος του 2026.
Προσωρινά κλεισίματα
JW Marriott Marquis: Το τεράστιο συγκρότημα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2026 μια ανακαίνιση-μαμούθ και στους δύο πύργους του. Το έργο περιλαμβάνει τον πλήρη ανασχεδιασμό και των 1.608 δωματίων, ενώ θα πραγματοποιείται σε φάσεις ώστε ο ένας πύργος να παραμένει πάντα λειτουργικός.
Park Hyatt Dubai: Εισερχόμενο στην τελική φάση ενός μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2021, το ξενοδοχείο στις όχθες του Dubai Creek θα κλείσει προσωρινά από τον ερχόμενο Μάιο. Η ημερομηνία επαναλειτουργίας αναμένεται να ανακοινωθεί αργότερα εντός του έτους.
St. Regis Dubai The Palm: Παραμένει προσωρινά κλειστό για βελτιώσεις από τα μέσα Απριλίου, ωστόσο η γαστρονομική σκηνή στον τελευταίο όροφο (με εστιατόρια όπως το SushiSamba και το Signor Sassi) συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.
Η κίνηση αυτή των εμιράτων δείχνει την πρόθεσή τους να διατηρήσουν την κυριαρχία τους στην παγκόσμια αγορά του luxury tourism, ανανεώνοντας το «προϊόν» τους απέναντι στον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό.
