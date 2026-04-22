Ντουμπάι: Γιατί κλείνουν τα εμβληματικά ξενοδοχεία

Τα διασημότερα ξενοδοχεία του κόσμου, όπως το Burj Al Arab, κλείνουν για ανακαινίσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων. Δείτε το χρονοδιάγραμμα.

22 Απρ. 2026 17:55
Pelop News

Μια νέα εποχή ανατέλλει για τον κλάδο της υπερπολυτελούς φιλοξενίας στο Ντουμπάι, καθώς μερικά από τα πλέον εμβληματικά ξενοδοχεία του εμιράτου προχωρούν σε ολικό ή μερικό «lockdown» για να υλοποιήσουν προγράμματα ανακαίνισης-μαμούθ. Παρά την περιφερειακή αστάθεια, οι ιδιοκτήτριες εταιρείες επενδύουν τεράστια κεφάλαια για να επαναπροσδιορίσουν την εμπειρία των επισκεπτών τους.

Burj Al Arab: Το σύμβολο του Ντουμπάι αλλάζει

Ντουμπάι: Γιατί κλείνουν τα εμβληματικά ξενοδοχείαΤο διάσημο «πανί», το Jumeirah Burj Al Arab, που αποτελεί ορόσημο της πόλης από το 1999, θα υποβληθεί στην πρώτη του μεγάλη ανακαίνιση μετά από δύο δεκαετίες. Την αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων έχει αναλάβει ο Γάλλος αρχιτέκτονας Tristan Auer. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το ξενοδοχείο αναμένεται να ανοίξει ξανά τις πύλες του το τέταρτο τρίμηνο του 2027, ενώ στο μεσοδιάστημα θα παραμείνουν κλειστά και τα εστιατόρια καθώς και τα beach clubs του.

Armani Hotel: Ριζική ανανέωση στο ψηλότερο κτήριο του κόσμου

Από την 1η Απριλίου 2026, το Armani Hotel Dubai, που στεγάζεται στο Μπουρτζ Χαλίφα, διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία του. Στόχος είναι η δημιουργία της «επόμενης εξέλιξης» της φιλοξενίας Armani, με την επαναλειτουργία να προγραμματίζεται για το τέλος του 2026.

Προσωρινά κλεισίματα

  • JW Marriott Marquis: Το τεράστιο συγκρότημα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2026 μια ανακαίνιση-μαμούθ και στους δύο πύργους του. Το έργο περιλαμβάνει τον πλήρη ανασχεδιασμό και των 1.608 δωματίων, ενώ θα πραγματοποιείται σε φάσεις ώστε ο ένας πύργος να παραμένει πάντα λειτουργικός.

  • Park Hyatt Dubai: Εισερχόμενο στην τελική φάση ενός μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2021, το ξενοδοχείο στις όχθες του Dubai Creek θα κλείσει προσωρινά από τον ερχόμενο Μάιο. Η ημερομηνία επαναλειτουργίας αναμένεται να ανακοινωθεί αργότερα εντός του έτους.

  • St. Regis Dubai The Palm: Παραμένει προσωρινά κλειστό για βελτιώσεις από τα μέσα Απριλίου, ωστόσο η γαστρονομική σκηνή στον τελευταίο όροφο (με εστιατόρια όπως το SushiSamba και το Signor Sassi) συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

Η κίνηση αυτή των εμιράτων δείχνει την πρόθεσή τους να διατηρήσουν την κυριαρχία τους στην παγκόσμια αγορά του luxury tourism, ανανεώνοντας το «προϊόν» τους απέναντι στον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:54 Ηλιούπολη: Παραδόθηκε ο οδηγός που αναζητούνταν για το θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσικλετιστή
18:50 62.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές στο Λίβανο
18:45 Μελέτες προειδοποιούν: Πώς τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζουν τη σκέψη και τη μνήμη
18:41 Οδηγία στους Βέλγους για βαλιτσάκι έκτακτης ανάγκης, τι να περιείχε
18:36 Ζάκυνθος: Συναγερμός για λεπτοσπείρωση, μια γυναίκα νοσηλεύεται στην Πάτρα
18:32 Μαρινάκης: «Χωρίς πανηγυρισμούς επιστρέφουμε 500 εκατ. ευρώ στους πολίτες»
18:29 Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν
18:22 Κώδικας Αυθεντικότητας: Πώς οι Τοπικές Παραδόσεις Γίνονται Παγκόσμια Τάση Μόδας
18:22 Κεφαλονιά – Υπόθεση Μυρτούς: Καταρρέει το αφήγημα των συλληφθέντων, τα τελευταία μηνύματα στην μητέρα της
18:20 Δείτε σε ποια ομάδα κλείνει ο πατρινός Αλέξανδρος Ράπτης!
18:12 Eurovision: Δείτε τι αποκάλυψε ο «Akylas» για τον τελικό της Βιέννης
18:07 Νέοι τριγμοί στον ΣΥΡΙΖΑ: Με το «κύμα» υπέρ Τσίπρα και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος
18:03 Η Παναχαϊκή νίκησε και στο Ληξούρι και προκρίθηκε στους τελικούς
18:00 Η Τατιάνα Λοβέρδου μιλάει έξω από τα δόνια στην «Π»: «Απαγορευμένη η σύμπραξη με το ΔΗΠΕΘΕ»
17:55 Ντουμπάι: Γιατί κλείνουν τα εμβληματικά ξενοδοχεία
17:54 Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε το Χρηματιστήριο της Αθήνας
17:46 Γεραπετρίτης: Σοβαρές ζημιές στο πλοίο «Epaminondas», διαψεύδεται η κατάσχεση από το Ιράν
17:44 Δείτε τι λύση βρήκε η Lufthansa για να εξοικονομήσει καύσιμα
17:39 Τραγικός επίλογος στο Ηράκλειο: Εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη
17:38 Λίβανος: Τρεις νεκροί από αεροπορικές επιδρομές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
