Ντουμπάι: Κίνδυνος να μείνει χωρίς νερό, 8 νεκροί από εκρήξεις

Δύσκολες ώρες περνά το Ντουμπάι μετά το πλήγμα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε κομβικές ενεργειακές υποδομές της πόλης.

Συγκεκριμένα, στις 6:30 το πρωί, κρίσιμο σημείο για την ενεργειακή τροφοδοσία δέχτηκε επίθεση, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Σοβαρός είναι ο κίνδυνος για το νερό των πόλεων για το επόμενο 48ωρο.

Τι είναι το South Pars Gas Field για το οποίο απειλεί ο Τραμπ;

Το συγκρότημα στο Χαμπσάν στο Ντουμπάι τέθηκε εκτός λειτουργίας, όταν φλεγόμενα συντρίμμια από τις νυχτερινές αναχαιτίσεις προκάλεσαν πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Σύμφωνα με την απεσταλμένη του ΕΡΤnews στο Ντουμπάι, Χριστιάνα Μανιάτη, η κατάσταση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την υδροδότηση των πόλεων μέσα στις επόμενες 48 ώρες, αφού το συγκεκριμένο σύστημα τροφοδοτεί άμεσα τις μονάδες αφαλάτωσης.

Την ίδια ώρα, οι επιπτώσεις επεκτείνονται και διεθνώς. Η Cathay Pacific ανακοίνωσε την αναστολή των πτήσεών της έως τις 30 Απριλίου, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια.

Στο διπλωματικό πεδίο, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με αντίποινα, ενώ οι Αρχές των Εμιράτων διαψεύδουν κατηγορηματικά τα σενάρια περί επιβολής περιορισμών στις τράπεζες και capital controls.

Την ίδια στιγμή, ο ανθρώπινος απολογισμός βαραίνει ολοένα περισσότερο. Μια 33χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στο Άμπου Ντάμπι από θραύσματα πυραύλου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 8 από την έναρξη των συγκρούσεων.

