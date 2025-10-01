Νύχτα «GTA» στους δρόμους της Πάτρας – Ένα «τρελό» περιστατικό στους δρόμους της πόλης

Ενας άνδρας εντόπισε παρκαρισμένο ένα όχημα σε υπαίθριο χώρο. Χωρίς δεύτερη σκέψη, απώθησε τον ιδιοκτήτη που βρισκόταν δίπλα και επιβιβάστηκε στη θέση του οδηγού, σαν να ξεκινούσε μια τρελή «αποστολή».

01 Οκτ. 2025 12:39
Pelop News

Σκηνές που θύμιζαν περισσότερο αποστολή του διάσημου βιντεοπαιχνιδιού «Grand Theft Auto» εκτυλίχθηκαν χθες τα ξημερώματα στην Πάτρα. Δύο άνδρες που διασκέδαζαν σε γνωστό νυχτερινό κατάστημα της πόλης, κατέληξαν σε ένα απρόβλεπτο σενάριο γεμάτο ένταση, καταδίωξη και βία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ένας άνδρας εντόπισε παρκαρισμένο ένα όχημα σε υπαίθριο χώρο. Χωρίς δεύτερη σκέψη, απώθησε τον ιδιοκτήτη που βρισκόταν δίπλα και επιβιβάστηκε στη θέση του οδηγού, σαν να ξεκινούσε μια τρελή «αποστολή». Ο ιδιοκτήτης, ωστόσο, δεν έμεινε αμέτοχος. Μπήκε αμέσως στη θέση του συνοδηγού, προσπαθώντας να σώσει το αυτοκίνητό του και να ανακτήσει τον έλεγχο της κατάστασης. Ακολούθησαν στιγμές χάους. Ο δράστης πάτησε τέρμα το γκάζι, κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ιδιοκτήτη του οχήματος, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου για τις πρώτες βοήθειες.

Σαν να μην έφτανε η επικίνδυνη οδήγηση, ο συλληφθείς φρόντισε να «ολοκληρώσει την αποστολή» αρπάζοντας από το αυτοκίνητο ένα τσαντάκι που περιείχε κινητό τηλέφωνο, σταυρό, κλειδιά και ενδύματα. Το σκηνικό θύμιζε ηλεκτρονικό παιχνίδι, όμως το τέλος ήταν πολύ απότομο. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, που κινητοποιήθηκαν άμεσα, εντόπισαν και συνέλαβαν τον πειρατή του αυτοκινήτου το ίδιο βράδυ. Η απόπειρα «GTA» κατέληξε σε οριστικό game over, με χειροπέδες και σχηματισμό δικογραφίας.
