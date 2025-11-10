Νυχτερινή ρωσική επίθεση στην Ουκρανία: Καταρρίφθηκαν 71 drones

Pelop News

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα αντιαεροπορικά του συστήματα κατέρριψαν ή αναχαίτισαν 71 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως μετέδωσε τη Δευτέρα το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εντάσεων στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα drones, γνωστά και ως μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καταρρίφθηκαν επιτυχώς από τα ρωσικά αμυντικά συστήματα. Ωστόσο, δεν παρέχονται επιπλέον στοιχεία σχετικά με τις συγκεκριμένες περιοχές όπου εντοπίστηκαν και καταρρίφθηκαν τα εχθρικά αεροσκάφη, ούτε πληροφορίες για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από τα συντρίμμια τους.

Η είδηση έρχεται εν μέσω κλιμάκωσης των αεροπορικών επιθέσεων από την πλευρά της Ουκρανίας, με τη Ρωσία να ενεργοποιεί συστηματικά τα αντιαεροπορικά της δίκτυα για την αποτροπή τέτοιων επιχειρήσεων. Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν εντείνει τη χρήση drones σε στόχους εντός ρωσικού εδάφους, ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής τους.

Η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας δεν περιλαμβάνει περαιτέρω λεπτομέρειες για την τακτική ή τις συνέπειες της νυχτερινής επιχείρησης, ενώ η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη
