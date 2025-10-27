Νύφη στο Αζερμπαϊτζάν αυτοκτόνησε μετά τον γάμο της! ΦΩΤΟ

Η 19χρονη Λιαμάν Μαμάντλι κατηγορήθηκε ότι ήταν ημίγυμνη επειδή οι ώμοι της ήταν ακάλυπτοι, σύμφωνα με την Daily Mail

Νύφη στο Αζερμπαϊτζάν αυτοκτόνησε μετά τον γάμο της! ΦΩΤΟ
27 Οκτ. 2025 17:57
Pelop News

Στο Αζερμπαϊτζάν μια νύφη αυτοκτόνησε μετά την κριτική της οικογένειας του συζύγου της για το νυφικό της, το οποίο χαρακτήρισαν «αποκαλυπτικό» και «προκλητικό».

Η 19χρονη Λιαμάν Μαμάντλι κατηγορήθηκε ότι ήταν ημίγυμνη την ημέρα του γάμου, επειδή οι ώμοι της ήταν ακάλυπτοι, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο πατέρας της, Μουράντ Μπαϊράμοβ, είπε ότι η κόρη του ήταν συντετριμμένη μετά τα σχόλια και λίγο αργότερα αυτοκτόνησε στον κήπο του σπιτιού των γονιών της στο Μινγκατσεβίρ του Αζερμπαϊτζάν.

«Ο γαμπρός της κόρης μου και οι γονείς του προκάλεσαν καβγά στο σπίτι μου εξαιτίας του νυφικού της», είπε. «Η κόρη μου δεν μπόρεσε να το αντέξει και αυτοκτόνησε», συμπλήρωσε.

Ο πατέρας αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες μέσων ενημέρωσης, που υποστηρίζουν ότι η 19χρονη μπορεί να ένιωσε πίεση για να παντρευτεί τον 33χρονο, Ελνούρ Μαμεντλί. 14 χρόνια μεγαλύτερό της.

Μετά τον γάμο, ο γαμπρός «ήρθε στο σπίτι μας με τους γονείς του και προκάλεσε έναν μεγάλο καβγά», είπε ο πατέρας της 19χρονης. «Έλεγαν “τι ντροπή. Πώς μπόρεσες να αφήσεις την κόρη σου να φορέσει ένα τόσο αποκαλυπτικό νυφικό;”. Απαντήσαμε ότι ήταν ένα κανονικό νυφικό – όπως αυτά που φορούν πολλές νύφες. Αλλά δεν ηρέμησαν και συνέχισαν να διαμαρτύρονται».

«Η διαμάχη συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα. Οι γονείς του γαμπρού την κατηγόρησαν ότι “ντρόπιασε τον γιο τους και την οικογένειά τους”», σύμφωνα με τον πατέρα.

«Η κόρη μου δεν μπορούσε να το αντέξει. Μέσα στην αγωνία και την συναισθηματική αναστάτωση, έβαλε τέλος στη ζωή της», είπε.

Ο γαμπρός ήρθε στην κηδεία, αλλά ο πατέρας είπε ότι «αρνήθηκε να τους αφήσει να μείνουν» και «τους έδιωξε».

Η αστυνομία ερευνά τώρα αν θα ανοίξει ποινική έρευνα για bullying εις βάρος της νύφης πριν δώσει τέλος στη ζωή της.
