Ο Αγιος Βασίλης πήγε με sup στη Θεσσαλονίκη

Αυστραλία θύμισε η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής, καθώς δεκάδες αγιοβασίληδες πήγαν στη θάλασσα μαζί με τις σανίδες τύπου SUP για ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο event.

Το κάλεσμα ήταν ανοιχτό και η ανταπόκριση μεγάλη. Δεκάδες άνθρωποι με στολές Άι-Βασίλη μπήκαν στα νερά του Θερμαϊκού πάνω στις σανίδες SUP, χαρίζοντας μια πραγματικά όμορφη και εντυπωσιακή εικόνα, γεμάτη από ανεμελιά και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Ήταν το 5ο Santa SUP που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τη διοργάνωση πλέον να θεωρείται θεσμός και να την περιμένουν μικροί και μεγάλοι, αλλά κυρίως φίλοι του SUP που γίνονται όλο και περισσότεροι τα τελευταία χρόνια.

Η διαδρομή ξεκίνησε από τον Λευκό Πύργο και ολοκληρώθηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Όπως γράφει το voria.gr, στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν περισσότερα από 50 άτομα, ηλικίας από 15 ετών και άνω, με ελεύθερη συμμετοχή. Ανάμεσά τους βρέθηκαν αθλητές από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, γεγονός που έδωσε διεθνή χαρακτήρα στο Santa SUP.

