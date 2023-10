Ο Αιγιώτης Πέιν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης -Πρωταγωνιστεί ο Πολ Τζιαμάτι

Ο Τρύφωνας Σαμαράς μπαίνει στο «Celebrity»-Στις 11 Οκτωβρίου η Πρεμιέρα

Ξεκινά το reality «I’m a Celebrity Get Me Out of Here»με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.