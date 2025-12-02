Ο Αίολος Αγυιάς πηγαίνει από νίκη σε νίκη στην Α1 ΕΣΚΑ-Η

Ο Αίολος Αγυιάς συνεχίζει τη σταθερή ανοδική του πορεία στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 ΕΣΚΑ-Η, καθώς επικράτησε κι επί των Νέων Γλαύκου.

Ο Αίολος Αγυιάς του Βασίλη Σκέντζου νίκησε σε ένα ακόμη παιχνίδι
Από νίκη σε νίκη πηγαίνει ο Αίολος Αγυιάς στην Α1 ΕΣΚΑ-Η, με το κακό ξεκίνημα που έκανε στην αρχή της σεζόν να αποτελεί οριστικά παρελθόν. Η ομάδα του Βασίλη Σκέντζου έβαλε τις βάσεις για το ροζ φ.α. από το α΄ ημίχρονο της αναμέτρησης με τους Νέους Γλαύκου, τους οποίους νίκησε με το ευρύ 82-58.

Διαιτητές: Παπαδόπουλος-Χατζηγιάννης-Καφέζας. Τα 10λεπτα: 19-15, 18-10, 20-18, 25-15.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Σπύρου 9, Νάτσκος 4, Φούντας, Λαγογιάννης 28 (3), Στόλλας 7 (1), Πίκιος 23 (3), Τσούνας, Σταυρόπουλος 2, Ιωαννίδης, Παπαδημητρίου 6, Κολοτούρος 3 (1).

ΝΕΟΙ ΓΛΑΥΚΟΥ (Κεπενός): Χατζηγιάννης 2, Χασμάν 15 (1), Μπαλάσης 12 (1), Νίκος 3 (1), Καραλής 5 (1), Σιέμος 13 (1), Κομνηνός, Δενδής 5 (1), Θεοδωρόπουλος 2, Δαλιάνης 1.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος δήλωσε τα εξής: «Θα ήθελα για μία ακόμη φορά να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες της ομάδας μας για το πάθος και τη νοοτροπία νικητή, δυο βασικά στοιχεία με τα οποία αντιμετωπίζουν όλα τα παιχνίδια. Πρέπει να βελτιωθούμε σε κάποια κομμάτια στο παιχνίδι μας για να διεκδικήσουμε τη νίκη στον επόμενο αγώνα με τον Α.Ο. Δύμης ΄07 εκτός έδρας».

