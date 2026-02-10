«Ο Αλκαράθ είναι ήδη θρύλος του τένις» ο Ναδάλ αποθέωσε τον συμπατριώτη του

«Η σύγκριση του με τον τωρινό Τζόκοβιτς είναι σαν να συγκρίνεις τον σημερινό Μέσι με αυτόν που έπαιζε για την Μπαρτσελόνα ή τον σημερινό Κριστιάνο (Ρονάλντο) με αυτόν που έπαιζε για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν έχω πει ποτέ, και δεν θα πω ποτέ, ότι ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Η καριέρα κάθε παίκτη θα το καθορίσει αυτό».

«Ο Αλκαράθ είναι ήδη θρύλος του τένις» ο Ναδάλ αποθέωσε τον συμπατριώτη του
10 Φεβ. 2026 19:21
Ο παλαίμαχος πλέον Ισπανός, σούπερ σταρ, Ράφα Ναδάλ, αποθέωσε τον Κάρλος Αλκαράθ …χρίζοντας τον ήδη θρύλο του τένις. Το έκανε μιλώντας στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια αγώνα γκλοφ για φιλανθρωπικούς σκοπούς που διοργάνωσε το ίδρυμά του.

«Ο Αλκαράθ δεν είναι ανερχόμενο ταλέντο. Έχει επτά τίτλους Grand Slam. Είναι ήδη θρύλος του αθλήματός μας. Αν κοιτάξετε τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία, δεν υπάρχουν πολλοί που έχουν κερδίσει επτά μεγάλα τουρνουά. Στην Αυστραλία, έπαιξε έναν αγώνα υψηλού επιπέδου, σκληρής μάχης όπου η διαφορά ηλικίας ήταν εμφανής, αλλά κάθε παίκτης προσπάθησε να αποδώσει στο έπακρο χρησιμοποιώντας τις δικές του δυνάμεις. Απόλαυσα πραγματικά να παρακολουθήσω τον τελικό», δήλωσε ο Ναδάλ.

Και πρόσθεσε: «Η σύγκριση του Αλκαράθ με τον τωρινό Τζόκοβιτς είναι σαν να συγκρίνεις τον σημερινό Μέσι με αυτόν που έπαιζε για την Μπαρτσελόνα ή τον σημερινό Κριστιάνο (Ρονάλντο) με αυτόν που έπαιζε για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν έχω πει ποτέ, και δεν θα πω ποτέ, ότι ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Η καριέρα κάθε παίκτη θα το καθορίσει αυτό».
Ο Ισπανός θρύλος του τένις , νικητής 22 Grand Slam επέμεινε ότι πρέπει να αποφεύγουμε τέτοιου είδους συγκρίσει, προκειμένου να απολαμβάνουμε την ιστορία που γράφεται τώρα: «Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που έχουμε τον Τζόκοβιτς, ο οποίος είναι ακόμα εκεί πάνω, και έχουμε τον Αλκαράθ. Έχοντας έναν παίκτη όπως ο Κάρλος που μας αντιπροσωπεύει σε όλο τον κόσμο και επίσης ανεβάζει το τένις σε απίστευτο επίπεδο, νομίζω ότι μπορούμε μόνο να το απολαύσουμε και να το εκτιμήσουμε».

Μιλώντας για τον Νόβακ Τζόκοβιτς τόνισε: «Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι στο τένις αν ο Τζόκοβιτς κερδίσει το 25ο Grand Slam του. Δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό για το τένις. Ο Τζόκοβιτς είχε μια εντυπωσιακή καριέρα και είναι ακόμα εκεί επειδή μπορεί ακόμα. Είχε μια ευκαιρία στη Μελβούρνη. Για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι έχει τόσες πολλές ακόμη ευκαιρίες λόγω της ηλικίας του, αλλά αυτό που πετυχαίνει είναι αξιοθαύμαστο».

