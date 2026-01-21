«Ο άνδρας μου δυσανασχέτησε, όταν έμεινα έγκυος στο πρώτο μας παιδί» αποκαλυπτική η Μπέσσυ Αργυράκη

αποκαλυπτική η Μπέσσυ Αργυράκη αναφέρθηκε στην περίοδο της πρώτης της εγκυμοσύνης ανέτρεξε. Η τραγουδίστρια διευκρίνισε ότι έμεινε έγκυος τρεις μήνες μετά τη γνωριμία της με τον σύζυγό της, Λευτέρη Νικόλιζα, γεγονός που του προκάλεσε δυσαρέσκεια. Αντιθέτως, εκείνη ένιωθε έτοιμη να γίνει μητέρα και τελικά ο άνδρας της δέχτηκε αυτή την εξέλιξη.

Καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids, η Μπέσσυ Αργυράκη μοιράστηκε την έντoνη επιθυμία που είχε να βιώσει τη μητρότητα και υπογράμμισε την αντίθεση του συζύγου της. Πιο αναλυτικά, περιέγραψε: «Για ένα μεγάλο διάστημα είχα αφήσει την καριέρα μου για τη μητρότητα. Το ήθελα πάρα πολύ να γίνω μαμά. Βέβαια, το πρώτο παιδί μας, ο Άγγελος, ήρθε πολύ σύντομα. Στους τρεις μήνες γνωριμίας με τον άντρα μου. Και δεν ήταν εύκολο, αλλά ένιωθα ότι ήθελα να γίνω μαμά. Στην αρχή δυσανασχέτησε ο κύριος Νικόλιζας. Σου λέει τώρα ακόμη δεν γνωριστήκαμε, άσε να σε γνωρίσω καλύτερα. Εγώ όμως ήθελα να το κρατήσω αυτό το παιδί. Δεν ήθελα να το αφήσω. Ένιωθα την ανάγκη να γίνω μαμά».

Ακολούθως, η τραγουδίστρια σημείωσε πως τελικά ο σύζυγός της άλλαξε γνώμη και στάθηκε στο πλευρό της. Όπως τόνισε: «Το μητρικό φίλτρο είχε ξεχυθεί από μέσα. Τελικά, το κρατήσαμε, μετά το δέχτηκε και ο άντρας μου και μου είπε κάποια στιγμή ότι ναι, και εγώ το σκέφτηκα, μετά από ένα ταξίδι στην Αυστραλία που πήγα και δεν μου απαντούσε. Δεν μου απαντούσε και λέω πάει τελείωσε, εγώ να τον παίρνω και να μη μου απαντάει, λέω μάλλον λέω δεν το θέλει τελικά. Και ο πατέρας μου ο οπισθοδρομικός κατά τ’ άλλα, με έπιασε ιδιαιτέρως και μου λέει: «Ξέρω τι συμβαίνει. Ε, να ξέρεις ότι έχεις τη στήριξή μας. Τελικά, μόλις γύρισα από το ταξίδι το ξανασκέφτηκε και συμφώνησε στο να προχωρήσουμε».

