Ο Ανεστίδης «κόπηκε» από τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη και από τα μπλόκα

Τελικά δεν θα συμμετάσχει ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες τη Δευτέρα, μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσαν οι πρόσφατες ύβρεις του αγροτοσυνδικαλιστή κατά του πρωθυπουργού.

Χαρίτσης: Να σταματήσει η κυβέρνηση την «παραπλάνηση και τη διαίρεση» των αγροτών

Το μπλόκο των Μαλγάρων, το οποίο εκπροσωπεί ο Κώστας Ανεστίδης, αποφάσισε το απόγευμα σήμερα (16.01.2026) ο αγροτοσυνδικαλιστής να μην περάσει το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου. Στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες, ως εκπρόσωπος των Μαλγάρων, θα παραστεί ο Κώστας Σέφης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τις επόμενες ώρες αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις.

