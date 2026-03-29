Ο ΑΟ Αιγιαλέων έχασε από τη Γλυφάδα και έμεινε εκτός τετράδας
Ο μοναδικός συνδυασμός που άφηνε εκτός play-off την ομάδα βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλέων ήταν αυτός που συνέβη την 22η και τελευταία αγωνιστική της 22ης αγωνιστικής της Α2 Εθνικής.
Η ομάδα του Αιγίου βρεθηκ3ε σε κακή μέρα, έκανε πολλά λάθη και έχασε εντός έδρας με 3-0 σετ από τν Γλυφάδα και σε συνδυασμό με την «καθαρή» νίκη ου Παγκρατίου τερμάτισε στην 5η θέση.
ΑΟ Αιγιαλεων και Παγκράτι ισοβαθμήσαν στην 4η θέση με 39 βαθμούς, όμως η Αθηναϊκή ομάδα υπερτερούσε και έτσι πήρε αυτή το τελευταίο «εισιτήριο» για τα Play-offs με την ομάδα του Λιβαθηνου να αποχαιρετά πρόωρα την σεζόν.
ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός): Βασιλάκος, Πατρινός, Ντόντης, Φ. Δασκαλόπουλος, Μαρουλάς, Κοντογεωργόπουλος, Σαλαβασίδης, Λαμπρόπουλος, Πομώνης, λίμπερο ο Χ. Δασκαλόπουλος.
