Ο ΑΟ Αιγιαλέων επέστρεψε στις νίκες κόντρα στη Πετρούπολη

Με μια πολύ καλή εμφάνιση η ομάδα βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλέων επιβλήθηκε εκτός έδρας, με 3-0 (25-21, 25-19, 25-20) σετ της Πετρούπολης για τη 7η αγωνιστική και επέστρεψε άμεσα στις ήττες μετά την ήττα από την Ολυμπιάδα.

Η ομάδα του Λιβαθηνού ηταν καλύτερη σε όλους τους τομείς, επέβαλε τον ρυθμό της και δεν είχε πρόβλημα ώστε να κατακτήσει σχετικά εύκολα και τα τρία σετ που της έδωσαν τρεις σημαντικούς βαθμούς.

ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός) Βασιλάκος, Πατρινός, Φ. Δασκαλόπουλος, Ντόντης, Κοντογεωργόπουλος, Μαρουλάς, λίμπερο ο Χ. Δασκαλόπουλος.

