Ο Απόλλων πολύ κακός, τα έχασε όλα στη Λιβαδειά

Πολύ κακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Απόλλων και ηττήθηκε στη Λιβαδειά από τον εκεί Εθνικό με 82-61 σε παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της National League 1.

Αυτή ήταν η βαρύτερη ήττα των «μελανόλευκων» στο φετινό πρωτάθλημα, που με την εμφάνισή της προβλημάτισαν και πάλι!

Πλέον αποτελεί ερωτηματικό ακόμη και η 2η θέση στην κανονική διάρκεια και μάλιστα ο Απόλλων θα υστερεί του Εθνικού Λιβαδειάς σε περίπτωση ισοβαθμίας, καθώς τον είχε νικήσει στην Πάτρα με 72-63.

Χαρακτηριστικό πάντως της εμφάνισής του στη Λιβαδειά ότι στο α’ μέρος σκόραρε μόλις 18 πόντους (!0 δεχόμενος στο ίδιο διάστημα 45!

Περισσότερα σε λίγο…

