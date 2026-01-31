Ο Απόλλων πολύ κακός, τα έχασε όλα στη Λιβαδειά
Ηττήθηκε 82-61 από τον Εθνικό, θα υστερεί στην ισοβαθμία
Πολύ κακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Απόλλων και ηττήθηκε στη Λιβαδειά από τον εκεί Εθνικό με 82-61 σε παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της National League 1.
Αυτή ήταν η βαρύτερη ήττα των «μελανόλευκων» στο φετινό πρωτάθλημα, που με την εμφάνισή της προβλημάτισαν και πάλι!
Πλέον αποτελεί ερωτηματικό ακόμη και η 2η θέση στην κανονική διάρκεια και μάλιστα ο Απόλλων θα υστερεί του Εθνικού Λιβαδειάς σε περίπτωση ισοβαθμίας, καθώς τον είχε νικήσει στην Πάτρα με 72-63.
Χαρακτηριστικό πάντως της εμφάνισής του στη Λιβαδειά ότι στο α’ μέρος σκόραρε μόλις 18 πόντους (!0 δεχόμενος στο ίδιο διάστημα 45!
