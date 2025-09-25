Ο απολογισμός του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας για τη συμμετοχή στη ΔΕΘ

25 Σεπ. 2025 16:46
Pelop News

Στις 6-14 Σεπτεμβρίου 2025 το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (Ε.Π.Π.) συμμετείχε με εκθεσιακό θάλαμο στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), που φέτος γιόρτασε τα 100 χρόνια λειτουργίας της, με τιμώμενη χώρα την Ιταλία.

Το Ε.Π.Π., ως φορέας έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας εποπτευόμενος από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), φιλοξενήθηκε στο περίπτερο του Υπουργείου Ανάπτυξης– περίπτερο 7.

Στον εκθεσιακό θάλαμο του Ε.Π.Π. φιλοξενήθηκαν η εταιρεία myTimologisi (Thesis Cloud Software), η νεοσύστατη εταιρεία TheThoms, καθώς και ο Ευρωπαϊκός Ψηφιακός Κόμβος Καινοτομίας easyHPC που στοχεύει στον μετασχηματισμό της βιομηχανίας των πλαστικών μέσα από τεχνολογίες HPC και AI.

Κατά την διάρκεια της έκθεσης πλήθος επισκεπτών από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό χώρο παραβρέθηκαν στον εκθεσιακό θάλαμο του Ε.Π.Π. όπου συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας και κοινές δράσεις.

Παράλληλα, το Σάββατο 13/09/2025 ο κ. Θωμάς Παπαγεωργίου, Συνιδρυτής και Οικονομικός Διευθυντής της TheThoms, πραγματοποίησε ομιλία παρουσιάζοντας το καινοτόμο σύστημα COSTELLIGENCE κοστολόγηση και στρατηγική τιμολόγηση με οριζόντια εφαρμογή, καινοτόμα υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία στις επιχειρήσεις καθώς και την διασύνδεση επιχειρήσεων με επιστημονικό προσωπικό και την αξία ανάπτυξης δικτύου.

Την ίδια ημέρα, η ιδρύτρια της TheThoms, κα Αθηνά Θωμοπούλου, σε συνέντευξή της στην Beyond Media Helexpo, αναφέρθηκε στους στόχους της εταιρείας στον επιχειρηματικό κόσμο με επίκεντρο την μετάβαση της αγοράς στις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης. Αντίστοιχα, η Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Ε.Π.Π., κα Μαρίλια Αντωνοπούλου, μίλησε για τις δράσεις του Ε.Π.Π., καθώς και για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις δραστηριότητες του καινοτόμου οικοσυστήματος του Φορέα.

Μεταξύ άλλων, οι εκπρόσωποι του Ε.Π.Π. στην 89η ΔΕΘ ήταν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, καθ. Βασίλης Λουκόπουλος και ο Αντιπρόεδρος, καθ. Βασίλης Παπασωτηρόπουλος, ενώ την φιλοξενούμενη εταιρεία Thesis Cloud Software εκπροσώπησε η Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κα Annemieke J. P. van der Kaaij.

 

 

 

 

 

 

 

 
