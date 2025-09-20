Ο αρχηγός εκτός παρκέ: Ο Παπανικολάου απομάκρυνε δύο παιδιά από τροχαίο για να μη δουν τη μητέρα τους τραυματισμένη

Λίγα λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα του Ολυμπιακού με την Armani Milano, ο αρχηγός της Εθνικής Κώστας Παπανικολάου βρέθηκε μπροστά σε ένα τροχαίο και με ψυχραιμία φρόντισε δύο ανήλικα παιδιά, μακριά από τη σοκαριστική εικόνα της τραυματισμένης μητέρας τους.

Ο αρχηγός εκτός παρκέ: Ο Παπανικολάου απομάκρυνε δύο παιδιά από τροχαίο για να μη δουν τη μητέρα τους τραυματισμένη
20 Σεπ. 2025 10:48
Pelop News

Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Ηράκλειο, όταν ο Κώστας Παπανικολάου, διεθνής παίκτης του Ολυμπιακού και αρχηγός της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, βρέθηκε μάρτυρας τροχαίου ατυχήματος λίγα λεπτά μετά τον αγώνα με την Armani Milano.

Την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν με το πούλμαν και υπέγραφαν αυτόγραφα σε φιλάθλους, αυτοκίνητο παρέσυρε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, μια μητέρα και τα δύο μικρά της παιδιά, ηλικίας περίπου έξι ετών.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού να τρέχει στο σημείο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ λίγο αργότερα έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο.

Την πιο ανθρώπινη στιγμή, ωστόσο, πρόσφερε ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος έσπευσε να απομακρύνει τα δύο παιδιά από το σημείο ώστε να μη δουν τη μητέρα τους τραυματισμένη την ώρα που οι γιατροί την περιέθαλπαν. Με ψυχραιμία και τρυφερότητα, τα κράτησε κοντά του για περισσότερα από 15 λεπτά, συζητώντας μαζί τους για το μπάσκετ και αποσπώντας την προσοχή τους, μέχρι να ολοκληρωθεί η διακομιδή.

Η στάση του αρχηγού του Ολυμπιακού σχολιάστηκε με θαυμασμό από φιλάθλους και παρευρισκόμενους, που μίλησαν για έναν αθλητή με ήθος και ανθρωπιά, πέρα από τις επιτυχίες του στο γήπεδο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:52 LIVE: Γαργαλιάνοι-Απόλλων
16:47 Μπορούσε το μετάλλιο η Ελίνα Τζένγκο, στην 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
16:38 «Μιλάμε για τον πιο τρυφερό πατέρα του κόσμου» συγκίνηση από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση
16:31 Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στην 16η θέση στο Παγκόσμιο του Τόκιο
16:19 Με κομμένη την ανάσα η μάχη με τα κύματα του Blue Star Naxos στο στενό Πάρου – Νάξου ΒΙΝΤΕΟ
16:09 Κουφονήσια: Λογαριασμός 750 ευρώ, άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ!
16:00 Ο Αιγιώτης καθηγητής Θέμης Προδρομάκης αναγορεύεται σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών
15:48 Eurovision: Η Γερμανία βάζει φρένο στο μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ
15:36 Ράνια Τζίμα: Η εξομολόγηση για το σοβαρό πρόβλημα υγείας του Γαβριήλ Σακελλαρίδη
15:24 Βαρβαρότητα στην Ηλεία: Δεν τα κατάφερε η ακρωτηριασμένη κατσίκα – Θύμα παστουρώματος και εγκατάλειψης
15:12 Όλα όσα δεν ξέρεις για τα cookies: Τα αποδέχεστε; Δείτε γιατί μπορεί να γίνουν όπλο στα χέρια των χάκερ
15:04 Θεσσαλονίκη: Οπαδική αγριότητα σε 16χρονο – Συλλήψεις με βαριές κατηγορίες
15:00 Καταγγελία για τη Μαρίνα Πατρών: «Τέσσερα χρόνια εγκατάλειψη – Έργα για ιδιώτη με μηχανήματα του Δήμου;»
14:48 Κατερίνη: Εφοριακός πιάστηκε με «φακελάκι» 1.000 ευρώ – Στημένος εκβιασμός σε αρτοποιό
14:36 Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της μάντρας – Στη ΜΕΘ με ακρωτηριασμό και εγκαύματα ο 54χρονος
14:24 Η Χαμάς «ανασταίνει» τον Ρον Αράντ: Προπαγανδιστική αφίσα με τους 48 ομήρους στη Γάζα
14:24 Γλυφάδα: Γερανός ανετράπη και «εισέβαλε» σε καφετέρια
14:13 Αμφιλοχία: 26χρονη αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου
14:12 Γιώργος Μαζωνάκης: Οικογενειακός πόλεμος, καταγγελίες για ουσίες και η μάχη για την περιουσία
14:05 Καλάβρυτα: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό πέντε κυνηγόσκυλων στο Πλανητέρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ