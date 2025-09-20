Ο αρχηγός εκτός παρκέ: Ο Παπανικολάου απομάκρυνε δύο παιδιά από τροχαίο για να μη δουν τη μητέρα τους τραυματισμένη

Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Ηράκλειο, όταν ο Κώστας Παπανικολάου, διεθνής παίκτης του Ολυμπιακού και αρχηγός της Εθνικής ομάδας μπάσκετ, βρέθηκε μάρτυρας τροχαίου ατυχήματος λίγα λεπτά μετά τον αγώνα με την Armani Milano.

Την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν με το πούλμαν και υπέγραφαν αυτόγραφα σε φιλάθλους, αυτοκίνητο παρέσυρε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, μια μητέρα και τα δύο μικρά της παιδιά, ηλικίας περίπου έξι ετών.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού να τρέχει στο σημείο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ λίγο αργότερα έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο.

Την πιο ανθρώπινη στιγμή, ωστόσο, πρόσφερε ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος έσπευσε να απομακρύνει τα δύο παιδιά από το σημείο ώστε να μη δουν τη μητέρα τους τραυματισμένη την ώρα που οι γιατροί την περιέθαλπαν. Με ψυχραιμία και τρυφερότητα, τα κράτησε κοντά του για περισσότερα από 15 λεπτά, συζητώντας μαζί τους για το μπάσκετ και αποσπώντας την προσοχή τους, μέχρι να ολοκληρωθεί η διακομιδή.

Η στάση του αρχηγού του Ολυμπιακού σχολιάστηκε με θαυμασμό από φιλάθλους και παρευρισκόμενους, που μίλησαν για έναν αθλητή με ήθος και ανθρωπιά, πέρα από τις επιτυχίες του στο γήπεδο.

