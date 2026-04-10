Ο Αστακός γίνεται το «Ντουμπάι» της Μεσογείου: Ξεκλειδώνει «πρότζεκτ» μισού δισ. ευρώ

Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση ενός μεγάλου τουριστικού έργου στο Πλατυγιάλι Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, έγινε προχθές με την ανάρτηση σε δημόσια διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ).

Στόχος του επενδυτικού σχεδίου ύψους 524 εκατ. ευρώ, που έχει δρομολογήσει η «Αστακός Τέρμιναλ ΑΕ» είναι η μετατροπή της ΝΑΒΙΠΕ Αστακού σε τουριστικό λιμένα mega yachts, με ταυτόχρονη ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων και παραγωγικών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την δημιουργία ξενοδοχείου και άλλων μονάδων τουρισμού και αναψυχής υψηλών προδιαγραφών.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένος διεθνής επενδυτής ή επενδυτικό σχήμα που να αναλαμβάνει τη συνολική χρηματοδότηση της επένδυσης, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το έργο βρίσκεται ακόμη σε φάση θεσμικής και αδειοδοτικής ωρίμανσης.

Υπενθυμίζεται ότι μητρική της «Αστακός Τέρμιναλ ΑΕ» είναι η εταιρεία ΑΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας ΑΕ μια κοινοπραξία των τραπεζών Alpha Bank και Πειραιώς, οι οποίες συμμετέχουν με ποσοστό 71,08% και 28,92% αντιστοίχως.

Οι τράπεζες, ωστόσο, επιθυμούν την πώληση της ΑΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας ΑΕ, όπως δηλώνεται στις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2024.

Σε κάθε περίπτωση, τον ρόλο του master developer έχει αναλάβει η MYMAR Nautilus Investments Limited, μία εταιρεία κυπριακών συμφερόντων, όπως αναφέρεται στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Ο ρόλος του master developer είναι να οργανώσει το επενδυτικό σχέδιο, να προχωρήσει τις αδειοδοτήσεις και να διαμορφώσει το συνολικό αναπτυξιακό μοντέλο, ώστε το έργο να καταστεί ώριμο και ελκυστικό για τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών ή επιμέρους αναδόχων σε διαφορετικούς τομείς του project, όπως οι μαρίνες, οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και οι οικιστικές αναπτύξεις.

Στόχος του επενδυτικού σχεδίου είναι η δυναμική και ταυτόχρονα βιώσιμη ανάπτυξη του ακινήτου, με τη μετατροπή του εμπορευματικού λιμένα Πλατυγιαλίου σε λιμένα βάσης (home port) κυρίως μεγάλων σκαφών αναψυχής που θα συνδυάζει την τουριστική ανάπτυξη υψηλών προδιαγραφών με την προστασία του οικοσυστήματος της ευρύτερης περιοχής.

Η μαρίνα θα έχει δυνατότητα ελλιμενισμού άνω των 350 σκαφών, εκ των οποίων 105 θέσεις θα αφορούν μεγάλα σκάφη μήκους άνω των 40 μέτρων.

Παράλληλα, η λιμενική εγκατάσταση συνδυάζεται με την ανάπτυξη ξενοδοχείων 5 αστέρων, συνολικής δυναμικότητος 565 δωματίων, πολυτελών κατοικιών και διαμερισμάτων υψηλής ποιότητας, αλλά και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που ολοκληρώνουν τα πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την τοπική κοινωνία και την περιφερειακή ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας, όσο και για την εθνική οικονομία.

Επιπλέον, θα δημιουργηθούν χώροι γραφείων και πολιτισμού, χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας, διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων, αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και οι απαραίτητες εγκαταστάσεις και υποδομές για την εύρυθμη λειτουργία της προς ανάπτυξη περιοχής.

