Ο αστεροειδής που «θα έκανε δισεκατομμυριούχους όλους τους ανθρώπους στη Γη»

Για χρόνια ακουγόταν σαν υπερβολή του ίντερνετ. Ένας αστεροειδής τόσο «πλούσιος», που αν μπορούσε να αξιοποιηθεί, θα έκανε κάθε άνθρωπο στη Γη δισεκατομμυριούχο. Κι όμως, ο 16 Psyche δεν είναι θεωρία συνωμοσίας ούτε φθηνό clickbait. Πρόκειται για ένα πραγματικό ουράνιο σώμα που τα τελευταία χρόνια έχει μπει δυναμικά στη δημόσια συζήτηση, προκαλώντας δέος αλλά και παρερμηνείες.

Οι αριθμοί που τον συνοδεύουν είναι πράγματι ιλιγγιώδεις. Η θεωρητική αξία των μετάλλων που εκτιμάται ότι περιέχει φτάνει τα 8 κουιντισεκατομμύρια λίρες – ένας αριθμός με 18 μηδενικά. Στα χαρτιά, μοιάζει ικανός να μοιράσει πλούτο σε ολόκληρο τον πλανήτη. Στην πράξη, όμως, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη.

Δεν είναι απλώς «ένας πλούσιος βράχος»

Ο Psyche διαφέρει ριζικά από τους περισσότερους γνωστούς αστεροειδείς. Δεν είναι κυρίως βραχώδης ούτε παγωμένος. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από μέταλλα, όπως σίδηρο και νικέλιο, στοιχεία που θυμίζουν περισσότερο πλανητικό πυρήνα παρά έναν συνηθισμένο διαστημικό βράχο.

Αυτή η ιδιαιτερότητα έχει οδηγήσει στη θεωρία ότι ο Psyche ίσως είναι ο γυμνός πυρήνας ενός πρωτοπλανήτη που δεν κατάφερε ποτέ να ολοκληρώσει τον σχηματισμό του. Ένα κομμάτι από το εσωτερικό ενός πλανήτη, εκτεθειμένο στο διάστημα. Αν η υπόθεση επιβεβαιωθεί, τότε ο Psyche δεν είναι απλώς «ακριβός» – είναι μοναδικός.

Πλούτος στα χαρτιά, όχι στη Γη

Εδώ βρίσκεται και η βασική παρανόηση. Το γεγονός ότι κάτι έχει θεωρητικά τεράστια αξία δεν σημαίνει ότι μπορεί να μετατραπεί σε πραγματικό χρήμα. Η μεταφορά μετάλλων από έναν αστεροειδή στη Γη δεν είναι απλώς δύσκολη· με τη σημερινή τεχνολογία θεωρείται πρακτικά ανέφικτη.

Ακόμη όμως κι αν ξεπερνιούνταν τα τεχνικά εμπόδια, η μαζική εισαγωγή τόσο μεγάλων ποσοτήτων πολύτιμων μετάλλων θα κατέρρεε τις ίδιες τους τις τιμές. Ο «πλούτος» του Psyche υπάρχει μόνο όσο παραμένει εκεί που είναι: στο διάστημα.

Γιατί η NASA δεν μιλά για εξόρυξη

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι η NASA δεν αντιμετωπίζει τον Psyche ως μελλοντικό μεταλλευτικό κοίτασμα. Η αποστολή Psyche, που εκτοξεύτηκε το 2023, έχει καθαρά επιστημονικό χαρακτήρα. Στόχος της είναι να προσεγγίσει τον αστεροειδή και να μελετήσει τη σύστασή του, τη δομή του και το μαγνητικό του πεδίο.

Οι επιστήμονες επιδιώκουν να κατανοήσουν πώς σχηματίζονται οι πλανητικοί πυρήνες και τι συμβαίνει στο εσωτερικό τους – κάτι που μέχρι σήμερα μπορούμε μόνο να υποθέτουμε. Ο Psyche προσφέρει ένα σπάνιο «παράθυρο» σε αυτή την αθέατη πλευρά των πλανητών.

Ο πιο «πλούσιος» αστεροειδής δεν είναι αυτό που νομίζουμε

Τελικά, ο 16 Psyche δεν είναι το διαστημικό Ελντοράντο που θα σώσει την ανθρωπότητα οικονομικά. Είναι κάτι πιο σπάνιο και ίσως πιο πολύτιμο: ένα φυσικό απολίθωμα της γέννησης των πλανητών, που μας επιτρέπει να ρίξουμε μια ματιά στο εσωτερικό κόσμων που δεν υπάρχουν πια.

Και ίσως αυτό να είναι το πραγματικό του κέρδος. Όχι τα μέταλλα, αλλά η γνώση.

