Ο Χορευτικός Ομιλος Αιγίου στη Λάρισα ΦΩΤΟ

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το τριήμερο παρουσίας του Χορευτικού Ομίλου Αιγίου στη Λάρισα, όπου αντιπροσωπεία του συμμετείχε στις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Τμήματος του CIOFF (Διεθνές Συμβούλιο Οργανισμών Λαϊκής Τέχνης και Παραδοσιακού Πολιτισμού), που διεξήχθη από τις 21 έως τις 23/11/2025.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, τα μέλη του Ομίλου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Ημερίδα με θέμα «Για τις Ζωντανές Παραδόσεις» και να απολαύσουν την αναπαράσταση του εθίμου «Καμήλες και Ντιβιτζήδες» από την Ε.Μ.Λ. Φιλιππούπολης, στοιχείο αναγνωρισμένο ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά. Επιπλέον, η αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε στο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας και διασκέδασε σε παραδοσιακό γλέντι που διοργάνωσε η Μορφωτική Εξωραϊστική Λέσχη Φιλιππούπολης, στο Καζάνι του Χρήστου Τσιτσανούδη, με τη συνοδεία της ορχήστρας του Κώστα Δεδούση. Κορυφαία στιγμή της παρουσίας του Ομίλου αποτέλεσε η ανάθεση της φιλοξενίας και διοργάνωσης της Γενικής Συνέλευσης του CIOFF Ελλάδος για το έτος 2027 στο Αίγιο.

Η απόφαση αυτή συνιστά ιδιαίτερη τιμή και χαρά για τον σύλλογό μας, αναγνωρίζοντας το έργο και την προσφορά του στη διατήρηση και διάδοση της παράδοσης. Ο Χορευτικός Όμιλος Αιγίου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τους διοργανωτές στη Λάρισα για την άψογη φιλοξενία και ανανεώνει το ραντεβού με τα μέλη του CIOFF Ελλάδος στην πόλη της Πάτρας το 2026.

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Απόλλων, ο Χορευτικός Όμιλος Αιγίου διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του ιδρυτή και δασκάλου του, Χρήστου Κιλιά. Μια βραδιά για τον άνθρωπο που οραματίστηκε, δημιούργησε και ανέδειξε τον Χορευτικό Όμιλο Αιγίου. Τον άνθρωπο που αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο όλων όσων πέρασαν από το Χορευτικό Όμιλο Αιγίου, των ιδρυτών, των διοικητικών συμβουλίων, των χοροδιδασκάλων, των χορευτών και των μουσικών. Με σεβασμό θυμόμαστε και τιμούμε τη σημαντική του προσφορά στην παράδοση και τον πολιτισμό της πόλης μας, μέσα από τις χορευτικές σουίτες που ο ίδιος δίδαξε και με αυτές ταξίδεψε τόσο τους νεαρούς χορευτές όσο και το όνομα της πόλης μας και όλης της χώρας στα πέρατα της οικουμένης

