Ο Χουλιάρας «σφυρίζει» Θύελλα – Παναχαϊκή

Ο Δημήτρης Χουλιάρας (Πρέβεζας/Λευκάδας) ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι της Θύελλας Πατρών με την Παναχαϊκή που θα γίνει την Κυριακή Φεβρουαρίου για την 18η αγωνιστική του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής.

Συνοπτικά οι διαιτητές των αγώνων:

Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, 15.00: Παναιγιάλειος – Κόρινθος, Γεωργόπουλος (Αρκαδίας).

Γηπ. Πύργου Τριφυλλίας, 15.00: Μιλτιάδης – Ζακύνθος, Χρόνης (Δυτικής Αττικής).

Γηπ. Θύελλας, 15.00: Θύελλα Πατρών – Παναχαϊκή, Χουλιάρας (Πρέβεζας/Λευκάδας).

Δημ. Αστρους, 15.00: Ερμής Μελιγούς – Πανθυρεατικός, Ρηγόπουλος (Ηλείας)

Δημ. Στάδιο Κιάτου, 15.00: Πέλοπας Κιάτου – Λουτράκι, Γιανναράκης (Πειραιώς).

Δημοτικό Στάδιο Πύργου, 15.00: Πύργος – Πανγυθεατικός, Βαβαρούτας (Αχαΐας).

