Ο Χρ. Μπούρας κάνει απολογισμό για το φετινό Welcome to UP 2025
Αύριο, Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, στην αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών
Συνέντευξη Τύπου, για απολογισμό του Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών 2025, θα παραχωρήσει τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου στη 1μμ στην αίθουσα Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο Πρυτανείας – 1ος όροφος) ο πρύτανης Χρ. Μπ0ύρας και οι συνεργάτες του.
Θα αποκαλύψουν στοιχεία για το φετινό φεστιβάλ και θα κάνουν σύγκριση με προηγούμενες χρονιές.
