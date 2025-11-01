«Ο διαιτητής μου είπε ότι δεν έχει δει χειρότερη ΑΕΚ φέτος» , απίστευτη δήλωση Σάκοτα

Μετά την ήττα της ΑΕΚ από το Περιστέρι

«Ο διαιτητής μου είπε ότι δεν έχει δει χειρότερη ΑΕΚ φέτος» , απίστευτη δήλωση Σάκοτα
01 Νοέ. 2025 21:39
Pelop News

Με 79-66 έχασε η ΑΕΚ από το Περιστέρι γνωρίζοντας την πρώτη της φετινή ήττα στη Basket League.

Ιστορική και μεγάλη νίκη για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου

Η Ένωση διαμαρτύρεται για την διαιτησία του αγώνα και γι’ αυτό τον λόγο ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Αργότερα όμως μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και αποκάλυψε το σχόλιο του διαιτητή για την απόδοση της ΑΕΚ!

Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα

«Συγχαρητήρια στην ομάδα του Περιστερίου, έπαιξε καλά και δυνατά. Όμως στη συνέχεια θα σταθώ μόνο σε μια φάση που έχει γίνει προς το τέλος του παιχνιδιού. Σε κάποιες διαμαρτυρίες που είχα εγώ λέω στο διαιτητή με το δίκιο, επειδή έτσι πιστεύω και μου λέει ‘δεν έχω δει χειρότερη ΑΕΚ φέτος’.

Εγώ δηλώνω ότι μας βοήθησαν πάρα πολύ να φαινόμαστε χειρότεροι. Και αυτό αν το πιστεύει ένας διαιτητής προς τιμήν του. Αυτό είναι που εγώ έχω ακούσει και έχω πει. Θέλω να μιλήσω, αλλά καλύτερα όχι».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:17 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:00 Για 90 λεπτά έκαναν ΚΑΡΠΑ οι γιατροί του Θριάσιου στη 10χρονη που «έσβησε» στο προαύλιο του σχολείου
21:53 Πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα της Ευλογιάς των πιθήκων
21:52 «Τρένο» και 3Χ3 η Ολυμπιάδα, πρώτη νίκη για τον Ερμή για την Α2 Εθνική
21:39 «Ο διαιτητής μου είπε ότι δεν έχει δει χειρότερη ΑΕΚ φέτος» , απίστευτη δήλωση Σάκοτα
21:29 «Πήγε να του βάλει φάρμακο στα αυτιά και τότε τον άρπαξε» λέει ο γιος του 76χρονου για την επίθεση του ροτβάιλερ
21:17 Κένυα: Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 31 φέρονται ως αγνοούμενοι
21:07 Η δεύτερη ημέρα του AGROWN 2025 ανέδειξε τη “νέα γενιά” του αγροδιατροφικού τομέα
20:52 Πάτρα: Καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων, ΦΩΤΟ
20:43 Αλλάζει πάλι ο καιρός, βροχερός θα είναι αύριο Κυριακή (2/11/2025) στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας
20:34 «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε! Σε εκτελέσανε», σπαράζει η αδελφή του νεκρού στα Βορίζια, ΒΙΝΤΕΟ
20:21 Η απάντηση στο…αιώνιο ερώτημα:Οι γάτες εκπαιδεύονται;
20:11 Αυτή είναι η μοναδική εξαίρεση του ΚΟΚ για τη χρήση κινητού τηλεφώνου στην οδήγηση
20:03 Αντώνης Καρανάσος: Ο επεμβατικός καρδιολόγος δουλεύει ομαδικά
20:02 Ο Προμηθέας αγρίεψε και συνέτριψε την Καρδίτσα – Φωτογραφίες/δηλώσεις
19:50 Ηττα για τον ΝΟΠ απο Παλαιό Φάληρο
19:39 Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα: Παραθέτει δεξίωση προς τιμήν των Αμερικανών πεζοναυτών, ΦΩΤΟ
19:35 Οι Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ στο τουρνουά του Πανιωνίου
19:22 Ιστορική και μεγάλη νίκη για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
19:04 Βορίζια: Η μεγάλη έχθρα με τη βεντέτα που δεν έσβησε ποτέ! Έτσι έγινε το κακό, πυροβόλησαν και αστυνομικούς,ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ