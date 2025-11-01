«Ο διαιτητής μου είπε ότι δεν έχει δει χειρότερη ΑΕΚ φέτος» , απίστευτη δήλωση Σάκοτα

Με 79-66 έχασε η ΑΕΚ από το Περιστέρι γνωρίζοντας την πρώτη της φετινή ήττα στη Basket League.

Ιστορική και μεγάλη νίκη για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου

Η Ένωση διαμαρτύρεται για την διαιτησία του αγώνα και γι’ αυτό τον λόγο ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Αργότερα όμως μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και αποκάλυψε το σχόλιο του διαιτητή για την απόδοση της ΑΕΚ!

Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα

«Συγχαρητήρια στην ομάδα του Περιστερίου, έπαιξε καλά και δυνατά. Όμως στη συνέχεια θα σταθώ μόνο σε μια φάση που έχει γίνει προς το τέλος του παιχνιδιού. Σε κάποιες διαμαρτυρίες που είχα εγώ λέω στο διαιτητή με το δίκιο, επειδή έτσι πιστεύω και μου λέει ‘δεν έχω δει χειρότερη ΑΕΚ φέτος’.

Εγώ δηλώνω ότι μας βοήθησαν πάρα πολύ να φαινόμαστε χειρότεροι. Και αυτό αν το πιστεύει ένας διαιτητής προς τιμήν του. Αυτό είναι που εγώ έχω ακούσει και έχω πει. Θέλω να μιλήσω, αλλά καλύτερα όχι».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



