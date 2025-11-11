Ο Δήμος Αιγιαλείας δίνει ζωή στον πεζόδρομο της Κλεομένους Οικονόμου!

Με το σύνθημα «Η Πόλη αλλάζει» , ο Δήμος Αιγιαλείας παρουσιάζει τη νέα μεγάλη δράση “ΠΕΖΟδρώμενα 2025”, μια τριήμερη γιορτή εξωστρέφειας, πολιτισμού και συμμετοχής, που θα πραγματοποιηθεί στις 28, 29 και 30 Νοεμβρίου στον πεζόδρομο της Κλεομένους Οικονόμου.

Η δράση παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Δημήτρη Ελευθεριώτη και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Γιώργο Φραγκονικολόπουλο, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της πρωτοβουλίας για την αναζωογόνηση του κέντρου της πόλης και τη δημιουργία ενός ζωντανού, ανθρώπινου δημόσιου χώρου.

Τα “ΠΕΖΟδρώμενα 2025” περιλαμβάνουν ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δρώμενων για όλες τις ηλικίες: μουσικές εμφανίσεις από τις Μπάντες του Δήμου, dj sets, καλλιστεία σκύλων, εικαστικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια, «πεζοποδηλατώ» / ποδηλατικό ράλλυ, street games για παιδιά και πολλές ακόμη εκπλήξεις καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών ημερών!

Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Αιγιαλείας, τον Εμποροεπαγγελματικό και Επιχειρηματικό Σύλλογο Δήμου Αιγιαλείας, καθώς και με την πολύτιμη υποστήριξη των καταστημάτων εστίασης και αναψυχής της οδού Κλεομένους Οικονόμου και της Πλατείας Αγίας Λαύρας.

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου δήλωσε χαρακτηριστικά:

“Αυτήν την απόφαση της πεζοδρόμησης, πρέπει να τη στηρίξουμε όλοι. Πρέπει να λειτουργήσει υπέρ των δημοτών μας και των επιχειρήσεων. Η δράση αυτή, είναι μόνο η αρχή. Αυτό που θέλουμε, είναι να συνεργαστούμε όλοι για να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα για την πόλη μας. Θεωρώ ότι το πρώτο βήμα έγινε! Πρέπει να συνεχίσουμε με αισιοδοξία, θετική σκέψη και ενότητα, ώστε να πετύχουμε τα αποτελέσματα που όλοι επιθυμούμε”.

Η Δημοτική Αρχή, μέσα από τη δράση “ΠΕΖΟδρώμενα 2025”, επιδιώκει να ενισχύσει την επιλογή της πεζοδρόμησης της Κλεομένους Οικονόμου, μετατρέποντας τον χώρο αυτό σε σημείο αναφοράς για τους πολίτες, τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις της πόλης.

Η Αιγιάλεια αλλάζει πρόσωπο και η αλλαγή αυτή ξεκινά… πεζή!

