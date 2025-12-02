Ο Δήμος Αιγιαλείας ενισχύει τη νεολαία, την πρόληψη και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη της κοινότητας

Ο Δήμος Αιγιαλείας, μέσω της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε η Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων- Επικοινωνίας- Εθιμοτυπίας- Συναφών Εκδηλώσεων κυρία Μαρία Αγγελοπούλου, παρουσίασε μια σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών που ενισχύουν τον ρόλο της νέας γενιάς και την κοινωνική συνοχή. Από τη δημιουργία του Μητρώου Νέων και την ίδρυση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, έως την υποψηφιότητα για Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026 και τα πεπραγμένα του Κέντρου Πρόληψης «Καλλίπολις», ο Δήμος προωθεί ουσιαστικά εργαλεία συμμετοχής, πρόληψης και ενδυνάμωσης για νέους, οικογένειες και εκπαιδευτική κοινότητα.

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας

Ο Δήμος Αιγιαλείας κάνει ένα καθοριστικό βήμα προς την ενίσχυση της συμμετοχής της νέας γενιάς στα κοινά, εγκαινιάζοντας για πρώτη φορά το Μητρώο Νέων Αιγιαλείας, ενώ έχει ήδη εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η ίδρυση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας.

Πρόκειται για έναν θεσμό που δίνει στους νέους 15–28 ετών πραγματική φωνή, τη δυνατότητα να καταθέτουν προτάσεις και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση πολιτικών που τους αφορούν. Οι εγγραφές στο Μητρώο έχουν ήδη ξεκινήσει και θα παραμείνουν ανοιχτές διαρκώς, με πλήρη προστασία προσωπικών δεδομένων και με γονική συναίνεση όπου απαιτείται.

Τις επόμενες ημέρες, ο Δήμος θα πραγματοποιήσει ενημερωτικές δράσεις σε Λύκεια της Αιγιαλείας, ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν τις νέες δυνατότητες που τους παρέχονται.

Ο Δήμος δεν επιδιώκει απλώς τη συμμετοχή των νέων αλλά θέλει να την ενισχύσει έμπρακτα, προσφέροντας ουσιαστικά κίνητρα και εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, όπως: το πιστοποιητικό συμμετοχής που θα λαμβάνει κάθε νέος που θα συμμετέχει στο Μητρώο νέων και θα του είναι χρήσιμο για ευρωπαϊκά προγράμματα όπως Erasmus+, ακαδημαϊκές αιτήσεις και μελλοντικές επαγγελματικές διαδικασίες.

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια, Workshops και Εκπαιδευτικές Δράσεις που θα περιλαμβάνουν δεξιότητες επικοινωνίας, εργαλεία οργάνωσης και στοχοθεσίας, θεματικές ενδυνάμωσης και life coaching. Μέσω αυτών των ενεργειών, ο Δήμος επιστρέφει αξία στη νέα γενιά, προσφέροντας ευκαιρίες και προετοιμάζοντάς την για το μέλλον.

Υποψηφιότητα για Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026

Ο Δήμος Αιγιαλείας προχώρησε σε ένα στρατηγικό και ιδιαίτερα φιλόδοξο βήμα, καταθέτοντας επίσημα τον φάκελο υποψηφιότητάς του για τον θεσμό Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που υπερβαίνει τον συμβολισμό και αντικατοπτρίζει μια βαθιά επένδυση στον ρόλο των νέων ως συνδιαμορφωτών της τοπικής ανάπτυξης.

Η διαδικασία προετοιμασίας του φακέλου ήταν αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς, διαλόγου και συνεργασίας, με στόχο να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και καινοτόμο σχέδιο δράσεων. Το όραμα του Δήμου στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

–Ενεργή συμμετοχή των νέων στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση πολιτικών.

–Ενίσχυση δημιουργικότητας, επιχειρηματικότητας και δεξιοτήτων ζωής μέσα από προγράμματα, εκπαιδεύσεις και θεσμικές δομές.

–Καλλιέργεια εξωστρέφειας με δράσεις που τοποθετούν την Αιγιάλεια στον εθνικό χάρτη και την αναδεικνύουν ως ζωντανό κέντρο νεανικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, ο Δήμος συμμετείχε στη συνέντευξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όπου παρουσιάστηκαν τα δυνατά σημεία της περιοχής, οι ήδη υλοποιημένες πρωτοβουλίες αλλά και η συνολική φιλοσοφία ενός Δήμου που επιλέγει συνειδητά να δώσει πρωταγωνιστικό ρόλο στους νέους του.

Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις» – Παρουσίαση Πεπραγμένων

Η κυρία Αγγελοπούλου παρουσίασε τα πεπραγμένα του Κέντρου Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Καλλίπολις» για το τρίμηνο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2025. Το «Καλλίπολις» αποτελεί κρίσιμο πυλώνα πρόληψης και υποστήριξης στην περιοχή μας και μέσα από τη συνεργασία μας υλοποιεί παρεμβάσεις για νέους, γονείς, εκπαιδευτικούς και την ευρύτερη κοινότητα

Η Εθελοντική Ομάδα “Διέξοδος” συνέχισε δυναμικά τη δράση της. Αναλυτικά :

• Συμμετοχή 14 μελών και 2 φοιτητριών πρακτικής άσκησης

• Εκπαίδευση και υλοποίηση δράσεων πρόληψης για παιδιά, εφήβους, γονείς και πολίτες

• Συμμετοχή στην ολομέλεια εθελοντών του Κέντρου στην Πάτρα (11/10)

Πραγματοποιήθηκε επίσης δράση για οικογένειες (23/11), με προβολή ταινίας και συζήτηση στην οποία συμμετείχαν 27 γονείς και παιδιά, συνοδευόμενη από ενημέρωση για τις δραστηριότητες της εθελοντικής ομάδας.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των σχέσεων και των δεξιοτήτων επικοινωνίας, υλοποιήθηκε εργαστήριο για ζευγάρια (29/10) με θέμα τη βελτίωση της επικοινωνίας ενώ ιδιαίτερα επιτυχημένο ήταν το εισαγωγικό εργαστήρι “Ενδυνάμωση Παιδιών” για εκπαιδευτικούς με τη συμμετοχή 32 εκπαιδευτικών από 21 σχολικές μονάδες της Αιγιάλειας και των Καλαβρύτων. Σημαντική ανταπόκριση είχε επίσης και η επιμορφωτική συνάντηση στο 1ο Γυμνάσιο Αιγίου με θέμα : Εφηβεία, οικογένεια και πρόληψη εξαρτήσεων. Ακολούθησε το βιωματικό εργαστήριο Σχολής Γονέων στο 3ο Δημοτικό Αιγίου με θέμα τα αναπτυξιακά στάδια παιδιών και τη συναισθηματική/κοινωνική ωρίμανση με τη συμμετοχή 27 γονέων και εκπαιδευτικών.

Τέλος, εκπαιδευτικοί από σχολεία του Δήμου συμμετείχαν σε επιμορφωτικά σεμινάρια στην Πάτρα, ενισχύοντας τις γνώσεις και δεξιότητές τους στον τομέα της πρόληψης.

Με όραμα, συνέπεια και συνεργασία, ο Δήμος Αιγιαλείας κάνει σταθερά βήματα προς ένα μέλλον όπου οι νέοι έχουν λόγο, ρόλο και χώρο — και όπου η κοινωνία μας ενισχύεται μέσα από θεσμούς πρόληψης, συμμετοχής και συλλογικής ευθύνης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



