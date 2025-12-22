Ο Δήμος Αιγιάλειας στην εκδήλωση της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2026

Ο Δήμος Αιγιάλειας συμμετείχε στη διαδικασία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για την επιλογή της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2026, έχοντας καταθέσει για πρώτη χρονιά πλήρη φάκελο υποψηφιότητας για τον σημαντικό αυτό θεσμό. Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έλαβε χώρα η εκδήλωση στην οποία η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, προσκάλεσε τους δεκατρείς (13) Δήμους της χώρας που υπέβαλαν υποψηφιότητα, προκειμένου να ανακοινωθεί ο Δήμος που θα λάβει το χρίσμα για το 2026.

Το χρίσμα απονεμήθηκε στον Δήμο Θέρμης, ο οποίος κατέθεσε πρόταση για τρίτη συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνοντας ότι η επιμονή και η συστηματική δουλειά ανταμείβονται. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν, επίσης, τα αποτελέσματα και οι καλές πρακτικές των Δήμων Λάρισας (Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025) και Κομοτηνής (2024).

Τον Δήμο Αιγιάλειας εκπροσώπησε η Αντιδήμαρχος Εθιμοτυπίας, Δημοσίων Σχέσεων και Συναφών Εκδηλώσεων, κα Μαρία Αγγελοπούλου, η οποία είχε τον συντονισμό της δημιουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων και του Μητρώου Νέων Αιγιάλειας, καθώς και της κατάθεσης της υποψηφιότητας στον θεσμό. Στην αποστολή από την Αιγιάλεια συμμετείχαν, επίσης, ο Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Πρασίνου και Κοινόχρηστων Χώρων Κίνησης Οχημάτων, κ. Νίκος Καραΐσκος, καθώς και η Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Εθελοντισμού, κα Αμαλία Κούρτη.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η ανατροφοδότηση που έλαβε ο Δήμος Αιγιάλειας από τους ανθρώπους της Διεύθυνσης Νεολαίας του Υπουργείου, καθώς ο φάκελος υποψηφιότητας κρίθηκε πλήρης, με πολύ καλή στοχοθεσία, δημιουργώντας βάσιμες προσδοκίες για επιτυχή συμμετοχή σε επόμενη χρονιά. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα επιχορηγείται από το Υπουργείο με 80.000 ευρώ για δράσεις που εστιάζουν στη νεολαία.

Δήλωση της Αντιδημάρχου Εθιμοτυπίας, Δημοσίων Σχέσεων και Συναφών Εκδηλώσεων

κας Μαρίας Αγγελοπούλου

«Ευχαριστώ θερμά τον Δήμαρχο Αιγιάλειας, κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλο, για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του, καθώς και τους συναδέλφους μου για τη συνεργασία και την ενθάρρυνση.

Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τα υπηρεσιακά μας στελέχη με τους οποίους εργαστήκαμε για τη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, του Μητρώου Νέων Αιγιάλειας, και ιδιαίτερα την κα Αμαλία Κούρτη καθώς και τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου “Ήλιος”, κ. Γιώργο Ρόζο, για την πολύτιμη συμβολή του κατά την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας. Τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά σχόλια που λάβαμε αποτελούν ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσουμε δυναμικά, με την ίδρυση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων και νέα κατάθεση υποψηφιότητας την επόμενη χρονιά.

