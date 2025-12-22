Ο Δήμος Αιγιάλειας στην εκδήλωση της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2026

Το χρίσμα απονεμήθηκε στον Δήμο Θέρμης, ο οποίος κατέθεσε πρόταση για τρίτη συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνοντας ότι η επιμονή και η συστηματική δουλειά ανταμείβονται.

Ο Δήμος Αιγιάλειας στην εκδήλωση της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2026
22 Δεκ. 2025 14:32
Pelop News

Ο Δήμος Αιγιάλειας συμμετείχε στη διαδικασία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για την επιλογή της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2026, έχοντας καταθέσει για πρώτη χρονιά πλήρη φάκελο υποψηφιότητας για τον σημαντικό αυτό θεσμό. Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έλαβε χώρα η εκδήλωση στην οποία η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, προσκάλεσε τους δεκατρείς (13) Δήμους της χώρας που υπέβαλαν υποψηφιότητα, προκειμένου να ανακοινωθεί ο Δήμος που θα λάβει το χρίσμα για το 2026.

Το χρίσμα απονεμήθηκε στον Δήμο Θέρμης, ο οποίος κατέθεσε πρόταση για τρίτη συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνοντας ότι η επιμονή και η συστηματική δουλειά ανταμείβονται. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν, επίσης, τα αποτελέσματα και οι καλές πρακτικές των Δήμων Λάρισας (Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025) και Κομοτηνής (2024).

Τον Δήμο Αιγιάλειας εκπροσώπησε η Αντιδήμαρχος Εθιμοτυπίας, Δημοσίων Σχέσεων και Συναφών Εκδηλώσεων, κα Μαρία Αγγελοπούλου, η οποία είχε τον συντονισμό της δημιουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων και του Μητρώου Νέων Αιγιάλειας, καθώς και της κατάθεσης της υποψηφιότητας στον θεσμό. Στην αποστολή από την Αιγιάλεια συμμετείχαν, επίσης, ο Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Πρασίνου και Κοινόχρηστων Χώρων Κίνησης Οχημάτων, κ. Νίκος Καραΐσκος, καθώς και η Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Εθελοντισμού, κα Αμαλία Κούρτη.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η ανατροφοδότηση που έλαβε ο Δήμος Αιγιάλειας από τους ανθρώπους της Διεύθυνσης Νεολαίας του Υπουργείου, καθώς ο φάκελος υποψηφιότητας κρίθηκε πλήρης, με πολύ καλή στοχοθεσία, δημιουργώντας βάσιμες προσδοκίες για επιτυχή συμμετοχή σε επόμενη χρονιά. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα επιχορηγείται από το Υπουργείο με 80.000 ευρώ για δράσεις που εστιάζουν στη νεολαία.

Δήλωση της Αντιδημάρχου Εθιμοτυπίας, Δημοσίων Σχέσεων και Συναφών Εκδηλώσεων

κας Μαρίας Αγγελοπούλου

«Ευχαριστώ θερμά τον Δήμαρχο Αιγιάλειας, κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλο, για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του, καθώς και τους συναδέλφους μου για τη συνεργασία και την ενθάρρυνση.

Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τα υπηρεσιακά μας στελέχη με τους οποίους εργαστήκαμε για τη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, του Μητρώου Νέων Αιγιάλειας, και ιδιαίτερα την κα Αμαλία Κούρτη καθώς και τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου “Ήλιος”, κ. Γιώργο Ρόζο, για την πολύτιμη συμβολή του κατά την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας. Τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά σχόλια που λάβαμε αποτελούν ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσουμε δυναμικά, με την ίδρυση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων και νέα κατάθεση υποψηφιότητας την επόμενη χρονιά.

Ο Δήμος Αιγιάλειας στην εκδήλωση της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2026 Ο Δήμος Αιγιάλειας στην εκδήλωση της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:48 Στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στον Χάρη Δούκα για το πάρτι έξω από την εκκλησία
16:40 ΕΕ–Mercosur: Μια συμφωνία που απειλεί να τελειώσει ό,τι απέμεινε από την ελληνική αγροτική παραγωγή
16:32 Έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών σε Λευκάδα και Σούδα – 26 εκατ. ευρώ το κόστος
16:24 Η ιστορία της Δυτικής Ελλάδας σε Podcast: Πρεμιέρα με τον Γουσταύο Κλάους
16:16 Ιταλία: Πρόστιμο 98 εκατ. ευρώ στην Apple για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
16:08 Αττική: Οδηγός παράτησε το όχημά του σε στάση λεωφορείου όταν είδε το μπλόκο
16:00 Πάτρα: Επίκαιρη πάλι η Νομική Σχολή – Τι δήλωσε στην «Π» ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Παναγιώτης Μεταξάς
15:51 Ιράν: Το μεγαλύτερο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν παραμένει στη χώρα
15:42 Ηλεία – Καταγγελίες για άτυπο καταφύγιο ζώων σε χωριό: Σκύλοι δεμένοι χωρίς νερό και τροφή
15:34 Ουκρανία: Νέα ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό, ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και λιμάνια
15:26 Γίνεται πράξη το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας: Το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο με αρχική δημοσία δαπάνη 160 εκατ. ευρώ
15:18 Κοινή ανακοίνωση από NBA και FIBA: «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με υποψήφιες ομάδες»
15:10 Καλλιπάτειρες: Εργο με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο – Απολογισμός και πρόσκληση ΦΩΤΟ
15:00 Αίγιο: Δόθηκαν εξηγήσεις για το Πάρκο Χριστουγέννων – Διευκρινίσεις από τον Ν. Καραΐσκο στον Χρ. Γούτο
15:00 Μήνυμα διαλόγου και ειρήνης από τη Ραμάλα: Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει τη στήριξή της στη λύση των δύο κρατών
14:55 Δωρεά ζωής στο Ηράκλειο: Οικογένεια 77χρονης προσέφερε τους κερατοειδείς της μετά τον εγκεφαλικό της θάνατο
14:52 Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Καλαμάτα και Τρίπολη – Παράνομα κέρδη 200.000 ευρώ ΦΩΤΟ
14:45 Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης στα ιδρύματα και το Καραμανδάνειο για ανταλλαγή ευχών
14:41 Ανασχηματισμός στη διοικητική πυραμίδα: Νέοι Γενικοί Γραμματείς σε κρίσιμα υπουργεία
14:36 ΕΛΑΣ: «Υπηρεσιακά επιβεβλημένες» οι εκτροπές κυκλοφορίας στα αγροτικά μπλόκα – Προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ