Επίσκεψη του Διπλωματικού Εκπροσώπου της UNICEF στην Ελλάδα Dr. Ghassan Khalil, στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χρήστου Μπούρα και του Συντονιστή του Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Καθηγητή Θανάση Καραλή

Ο διπλωματικός εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα ήρθε στην Πάτρα
16 Δεκ. 2025 15:24
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα με το Πανεπιστήμιο Πατρών, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος δέχτηκε στη Μητρόπολη, τον Διπλωματικό Εκπρόσωπο της UNICEF στην Ελλάδα Dr. Ghassan Khalil. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών καθηγητής Χρήστος Μπούρας και ο συντονιστής του Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο Πανεπιστήμιο Πατρών καθηγητής Θανάσης Καραλής.

Ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος αναφέρθηκε στον ρόλο του Πανεπιστημίου Πατρών για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς ήταν το πρώτο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που ίδρυσε Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ενώ σήμερα παρόμοια κέντρα έχουν ιδρυθεί στα μισά ελληνικά πανεπιστήμια. Έγινε επίσης αναφορά στη συμβολή του Πανεπιστημίου Πατρών κατά την ίδρυση του πρώτου παρόμοιου κέντρου στην Αλβανία, στο Πανεπιστήμιο LOGOS, το οποίο έχει ιδρυθεί από τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο.

Ο Σεβασμιώτατος εστίασε στη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού και στη σπουδαιότητα παρόμοιων δράσεων, ιδιαίτερα σήμερα που τα δικαιώματα των παιδιών σε πολλά σημεία του κόσμου παραβιάζονται και που τα παιδιά είναι θύματα ταραχών και συγκρούσεων. Ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα Dr. Ghassan Khalil αναφέρθηκε στη σημασία της ενεργοποίησης δικτύων συνεργασίας για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού και εστίασε στην καλή πρακτική της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών, της UNICEF και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας που ήδη έχει απτά αποτελέσματα με ένα ευρύ φάσμα δράσεων. Ο Πρύτανης, στη δική του τοποθέτηση, αναφέρθηκε στον ρόλο του Πανεπιστημίου Πατρών, στην ίδρυση του Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στο γεγονός ότι η σημαντική τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου είναι στη διάθεση των φορέων που θα ήθελαν να υλοποιήσουν δράσεις για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού. Στη συνάντηση συμφωνήθηκε η διοργάνωση ειδικών επιμορφωτικών κύκλων για τους κληρικούς της Ι.Μ. Πατρών, από το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα με τη συμβολή του Πανεπιστημίου Πατρών, η έναρξη των οποίων προγραμματίζεται για τις αρχές της νέας χρονιάς.

 

