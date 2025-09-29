Ο Ελισσαίος Βγενόπουλος αποχαιρετά τον αδερφό του Ντίνο: «Χτες που έφυγε ο Ντίνος, ο ουρανός μούγκριζε γκρι»

Ο Ντίνος Βγενόπουλος  γεννήθηκε το 1955 στην Αγία Βαρβάρα Τριταίας Αχαΐας, γιος του Άγγελου και της Δήμητρας.

Ο Ελισσαίος Βγενόπουλος αποχαιρετά τον αδερφό του Ντίνο: «Χτες που έφυγε ο Ντίνος, ο ουρανός μούγκριζε γκρι»
29 Σεπ. 2025 14:45
Pelop News

Με ένα ποίημα αποχαιρέτισε τον αδερφό του Ντίνο, ο Ελισσαίος Βγενόπουλος.

Αναλυτικά το κείμενο αναφέρει:

Ο Ντίνος Βγενόπουλος  γεννήθηκε το 1955 στην Αγία Βαρβάρα Τριταίας Αχαΐας, γιος του Άγγελου και της Δήμητρας. Από νωρίς η ζωή του σημάδεψε το μονοπάτι του με δυσκολίες. Σε μια 8μελή οικογένεια, με έξι αδέλφια, η ανέχεια οδήγησε τους δικούς του στην Πάτρα. Κι εκεί, ο Ντίνος, μόλις δεκατριών χρονών έφηβος, άφησε την ανεμελιά της παιδικής ηλικίας για να στηρίξει με τις λιγοστές του δυνάμεις τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Τα χέρια του γνώρισαν την κούραση της δουλειάς, αλλά τα μάτια του παρέμεναν στραμμένα στην ανησυχία και γνώση, φοιτούσε στο νυχτερινό Γυμνάσιο Πατρών, κουβαλώντας βιβλία και ιδρώτα μαζί στην ίδια τσάντα.

Η δίψα του για μάθηση δεν έσβησε ποτέ. Ολοκλήρωσε σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ανοίγοντας δρόμους που κάποτε φάνταζαν αδιανόητοι. Δούλεψε σε διάφορες δουλειές για το μεροκάματο, χωρίς να χάνει ποτέ την εσωτερική του πυξίδα, μέχρι που τον κέρδισε η μεγάλη του αγάπη: το ρεπορτάζ, η δημοσιογραφία, η φωνή του κόσμου που ήθελε να ακουστεί. Σε αυτό το πλαίσιο στήριξε τις προσπάθειες του αδελφού του Απόστολου δημάρχου Τριταίας και αντιδημάρχου Ερυμάνθου.

Στην πορεία της ζωής του συναντήθηκε και παντρεύτηκε τη Ζωή Λαγωγιάννη, σύντροφο και συνοδοιπόρο, και μαζί έκαναν δύο γιους, τον Ανδρέα και τον Άγγελο. Για εκείνον, η οικογένεια δεν ήταν απλώς ρίζα αλλά και φτερά. Στα μάτια των παιδιών του έβλεπε το αύριο, στη δύναμη της γυναίκας του έβρισκε το στήριγμα για το σήμερα.

Από τα πρώτα του βήματα στην κοινωνική ζωή, ο Ντίνος έδωσε το στίγμα του με τη συμμετοχή του στα κοινά. Στις γραμμές της ριζοσπαστικής ανανεωτικής αριστεράς βρήκε ένα πεδίο να εκφράσει την αγωνία και την πίστη του για έναν πιο δίκαιο κόσμο. Για εκείνον, η πολιτική και η ενασχόληση με τα κοινά δεν ήταν επάγγελμα ούτε φιλοδοξία, αλλά βαθιά ανθρώπινη ανάγκη, να υπερασπίζεται τους αδύναμους, να παλεύει για ίσες ευκαιρίες, να αρνείται τη σιωπή μπροστά στην αδικία. Είδε τη δικαιοσύνη όχι ως μακρινό όνειρο, αλλά ως καθήκον καθημερινό, που απαιτεί θυσίες, συνέπεια και πίστη. Στους αγώνες, στις λέξεις που έγραφε, στην ίδια του τη ζωή, ο Ντίνος έμεινε ενεργός πολίτης, παρών, με το ήθος και την ευθύνη του να γίνονται παράδειγμα.

Ο Ντίνος έζησε με ήθος, με αγάπη για τον άνθρωπο, με αφοσίωση στις ιδέες του. Από παιδί της φτώχειας και του μόχθου, έγινε άνθρωπος της προσπάθειας, της δημοσιογραφίας, της κοινωνικής ευθύνης. Κι αν κάτι αφήνει πίσω του δεν είναι μόνο οι μνήμες, αλλά η απόδειξη ότι η αξιοπρέπεια είναι ο πιο δύσκολος και ταυτόχρονα ο πιο όμορφος αγώνας.

Χτες που έφυγε ο Ντίνος

Ο ουρανός μούγκριζε γκρι

κι έφτυνε φως λιπόσαρκο.

 

Έξω, η αιωνιότητα του ασήμαντου

παράσερνε φύλλα κι ανέλπιδα χαρτιά,

σάρκα από γδαρμένες ψυχές.

 

Κάθισε στο παραγώνι της καρτερίας,

έριξε στις φλόγες γεγονότα ξεραμένα

κι άκουσε τη φωτιά να μιλά

για ήττες που θα ’ρθουν,

μα και για νίκες που θα  ζεστάνουν το αύριο.

 

Καλό ταξίδι αδελφέ μου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:41 Ο Νίκος Παππάς από γνωστό εστιατόριο του Κολωνακίου βρέθηκε σε Αστυνομικό Τμήμα!
17:31 Ηττα για τον Παναιγιάλειο στη Ζάκυνθο
17:26 «Είμαστε κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα», η τοποθέτηση του Λευκού οίκου και τα δεδομένα
17:16 Το ευχαριστήριο της ΝΕΠ στο ERGON Physio Center
17:11 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Παράταση στις δηλώσεις συμμετοχής έως τις 4 Οκτωβρίου
17:11 Οριακή η κατάσταση στα Αστυνομικά Τμήματα δήμων της Αχαΐας – Ελλειμμα αστυνομικών που φτάνει έως και 50%
17:03 Στο ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου: Δεν ήταν ατύχημα, λέει ο δικηγόρος της
16:55 Ιωάννινα: Αυτοκίνητο παρέσυρε ηλικιωμένο και τον έστειλε στο νοσοκομείο ΦΩΤΟ
16:47 Συνεδριάζει αύριο το υπουργικό υπό τον Μητσοτάκη – Θα απασχολήσουν τα μέτρα της ΔΕΘ, Ένοπλες Δυνάμεις και μετανάστευση
16:40 O Τραμπ θα πιέσει τον Νετανιάχου για ειρήνη στην Γάζα – Τι αναφέρει το Axios
16:33 Η UEFA ετοιμάζεται να αποκλείσει το Ισραήλ από τις διοργανώσεις της
16:26 Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά τη Μολδαβία στην ευρωπαϊκή της πορεία
16:19 Νέο βίντεο με τον Βασίλη Μπισμπίκη στο κρητικό γλέντι πριν από το τροχαίο
16:11 Στο Τάραντο ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρης Κατσαρός για το διασυνοριακό έργο ARGONAUT
16:04 Πάτρα: Νέο εμπόδιο μπαίνει στην ανάπλαση του Διακονιάρη – Ο Κ. Πελετίδης εξηγεί την άρνηση του Υπ. Οικονομικών
15:57 Ο Δακτύλιος επιστρέφει στο κέντρο της Αθήνας
15:50 Ο Αναπ. Περιφερειάρχης κ. Χ. Μπονάνος στο Film Industry Event
15:43 Η Μαράια Αντετοκούνμπο μιλά για την επιλόχειο κατάθλιψη – «Δεν είσαι μόνος»
15:36 ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά με τζίρο – ρεκόρ στα 467,5 εκατ. ευρώ, αύξηση κερδών 74% και EBITDA στα 70,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025
15:28 Παναγιωτόπουλος: «Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη η κατασκευή εναέριας γραμμής υψηλής τάσης σε κατοικημένες περιοχές της Αχαΐας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ