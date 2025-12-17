Ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και η επαφή του με τη Δυτική Αχαΐα: Κλαίνε ακόμα 18 συγχωριανοί του

Δεκαοχτώ ιδιοκτήτες 100 στρεμμάτων στην παραλία του Καλαμακίου – ανάμεσα τους και ο πατέρας αστυνομικού που σήμερα υπηρετεί στην ομάδα ΔΙΑΣ της Πάτρας «κλαίνε» ακόμη τα λεφτά που τους «έφαγε» ο «Εσκομπάρ της Ελλάδας», με έτερο παρατσούκλι «Ο Χοντρός» και κατά κόσμον Αλέξανδρος (Αλέκος) Αγγελόπουλος, από τη Ράχη Δυτικής Αχαΐας!

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Πριν αποκαλυφθεί για πρώτη φορά η δράση του βαρόνου των ναρκωτικών το 2004, οι συγγενείς και ο πατέρας του αστυνομικού είχαν πουλήσει στον «Εσκομπάρ» τη μεγάλη έκταση στο Καλαμάκι Αχαΐας, όπου σχεδίαζε να κατασκευάσει ξενοδοχειακή μονάδα.

Ωστόσο, ήταν η χρονιά που για πρώτη φορά είχε συλληφθεί για διακίνηση 5,5 τόνων κοκαΐνης από την Κολομβία και η αγοραπωλησία περιπλέχθηκε. Οι ιδιοκτήτες είχαν λάβει μόνο προκαταβολή, την ώρα που τα 100 στρέμματα κατασχέθηκαν από το ελληνικό Δημόσιο, ενώ στο μεταξύ ο «Αλέκος» είχε καταδικασθεί σε ισόβια κάθειρξη, που μετατράπηκε σε ποινή 20 χρόνων, λόγω πρότερου έντιμου βίου! Μάλιστα, στο ενδιάμεσο της φυλάκισης ο Ελληνας «Εσκομπάρ» κατάφερε με δικαστική απόφαση, που εκδόθηκε στον Πειραιά, να πάρει πίσω την έκταση, την οποία σε δεύτερο βαθμό έχασε μετά από προσφυγή των ιδιοκτητών…

ΑΝΟΙΞΗ 2004

Τελευταία φορά, που ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος εμφανίσθηκε στον τόπο της καταγωγής του ήταν την άνοιξη του 2004, λίγο πριν μπει στη φυλακή.

«Εχουμε χάσει κάθε επαφή μαζί του από τότε. Ούτε τα τελευταία δυο χρόνια, μετά την αποφυλάκισή του ήλθε στη Ράχη», τονίζει στην «Π» ο αστυνομικός, του οποίου έπεσε και ο πατέρας του θύμα του «Εσκομπάρ». Αιτιολογεί δε, ως εξής της εξαφάνισή του «Αλέκου» από τον τόπο καταγωγής του:

ΕΝΙΩΘΕ ΑΒΟΛΑ

«Εχει συγγενείς στην Ράχη αλλά έχει ξεκόψει εντελώς. Αλλωστε, έχουν φύγει από τη ζωή ο αστυνομικός πατέρας του και η μητέρα του που ήλθε νύφη στη Ράχη από τη Βίδοβα.

Ταυτόχρονα, είναι γεγονός ότι έφερε βαρέως το άδοξο τέλος της αγοραπωλησίας των 100 στρεμμάτων. Δεν μπορούσε να αντικρίσει, γιατί δεν τον άφηνε ο εγωισμός του, τους 18 ιδιοκτήτες της έκτασης ανάμεσα στους οποίους ήταν και συγγενείς του, επειδή είχαν χάσει τα λεφτά τους εξαιτίας του.

Ούτε καν τηλεφωνικές επαφές έχει τα τελευταία χρόνια με συγγενείς και συγχωριανούς του…».

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Την… εξαφάνιση του «Αλέκου» από τον τόπο καταγωγής του επιβεβαιώνει κι ένας συγγενής του που θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του: «Σκεφτείτε ότι ήταν έγκλειστος εδώ κοντά μας, στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, κι όμως δεν πήγε κανείς από τους συγγενείς και τους παλιούς φίλους του να τον δει. Οπως και να το κάνουμε είναι, με τα καμώματά του, η ντροπή του χωριού…».

