Ο Ερμής φουλάρει για το τοπικό ντέρμπι

Σε ρυθμούς ντέρμπι κινείται πλέον η ομάδα βόλεϊ του Ερμη η οποία έχει αφήσει πίσω της την ήττα της πρεμιέρας και ετοιμάζεται για τον αγώνα του Σάββατου με την Ολυμπιάδα.

Η ομάδα του Χριστόπουλου θα θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα και να πάρει τη νίκη, όμως και η Ολυμπιάδα έχει κίνητρο για να πάρει το “τρίποντο” και να κάνει το 2Χ2 στο ξεκίνημα.

Το μόνο σίγουρο είναι οτι θα έχει πολύ κόσμο στις κερκίδες του «Κ. Πετρόπουλος» για να δουν το ντέρμπι.

