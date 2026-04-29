Ο Γεωργιάδης για δύο νέες προκηρύξεις παιδιάτρων για το Νοσοκομείο Ζακύνθου: Με οποιαδήποτε μορφή εργασίας το επιθυμούν

«Σήμερα θα μετακινούσαμε δύο ιατρούς από το Ρίο και την Ακράτα αλλά μόλις πριν λίγο ο ένας παιδίατρος που θα μετακινούσαμε, μας ενημέρωσε ότι τραυματίστηκε χθες στο γυμναστήριο…»

29 Απρ. 2026 11:10
Pelop News

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι προστέθηκαν δύο νέες θέσεις παιδιάτρων για το νοσοκομείο Ζακύνθου στη συνολική προκήρυξη.

Τόνισε ότι οι θέσεις αυτές προστέθηκαν στη μεγάλη προκήρυξη που βρίσκεται σε εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι «θα προσληφθεί παιδίατρος για το νοσοκομείο Ζακύνθου με οποιαδήποτε μορφή εργασίας επιθυμεί», ενώ έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι σχετικές πιστώσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:
«Μετά τα τραγικά γεγονότα με την παιδίατρο στην Ζάκυνθο και την ΕΔΕ που διατάξατε μείναμε εκεί με μία παιδίατρο. Δυστυχώς αυτή παρουσιάσε πρόβλημα υγείας. Σήμερα θα μετακινούσαμε δύο ιατρούς από το Ρίο και την Ακράτα αλλά μόλις πριν λίγο ο ένας παιδίατρος που θα μετακινούσαμε, μας ενημέρωσε ότι τραυματίστηκε χθες στο γυμναστήριο… Στην μεγάλη προκήρυξη μας συμπεριέλαβα δύο νέες προκηρύξεις Παιδιάτρων για το Νοσοκομείο Ζακύνθου. Το ανεβάζω και εδώ για να γίνει γνωστό ότι θα προσλάβουμε Παιδιάτρο για το Νοσοκομείο Ζακύνθου με οποιαδήποτε μορφή εργασίας το επιθυμεί έχουμε εξασφαλίσει τις σχετικές πιστώσεις».

