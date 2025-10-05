Ο Γερμανός πρέσβης Αντ. Κιντλ στην «Π»: « Ένα θαύμα που έγινε ελπίδα»

Η προχθεσινή ημέρα ήταν εθνική εορτή για τη Γερμανία. Ποιος Γερμανός, άλλωστε, μπορεί να ξεχάσει την 3η Οκτωβρίου 1990, την ημέρα που η Ανατολική Γερμανία έγινε μέρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, θέτοντας μια νέα αρχή όχι μόνο για το γερμανικό έθνος, αλλά για όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο…;

Πώς είναι, όμως σήμερα τα πράγματα στην ενιαία Γερμανία; Και ποιες είναι οι προτεραιότητες για το αύριο, ειδικά σε ένα τόσο εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον; Ο πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα Αντρέας Κιντλ μίλησε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», όχι μόνο για τα γεγονότα του 1990, αλλά κυρίως για το αύριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας.

-Συμπληρώθηκαν 35 χρόνια από την επανενοποίηση της Γερμανίας. Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι προοπτικές για την ενωμένη Γερμανία του σήμερα και του κοντινού μέλλοντος;

Τα τελευταία 35 χρόνια έχουν γίνει πολλά στη Γερμανία με προεξάρχουσα την ανασυγκρότηση της οικονομικά χρεοκοπημένης πρώην Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας (ΓΛΔ), η οποία υπήρξε επιτυχής. Πετύχαμε την κοινωνική συμπόρευση δύο πληθυσμών, οι οποίοι αν και επικοινωνούσαν κατά τη διάρκεια της διχοτόμησης συχνά μεταξύ τους, στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 του προηγούμενου αιώνα δεν υπολόγιζαν πλέον καθόλου την απροσδόκητη επανένωση. Βρισκόμαστε, όμως, ακόμα σε μεταβατικό στάδιο. «Ανατολική και Δυτική Γερμανία. Ελεύθερες, ενοποιημένες και ατελείς» ήταν ο τίτλος της έκθεσης του εντεταλμένου της γερμανικής κυβέρνησης για τα ανατολικά κρατίδια πέρυσι. Η εικόνα είναι σύνθετη: Σε μερικούς τομείς, όπως στην τεχνολογία και στις ενεργειακές υποδομές, η ανατολική Γερμανία είναι σήμερα πιο επιτυχημένη από την «παλιά» δυτική. Σε πολλούς άλλους τομείς, όμως, δεν έχει επιτευχθεί ισοτιμία. Η πρόκληση για την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, τις κυβερνήσεις των Ομόσπονδων Κρατιδίων, αλλά και για τους ενεργούς πολίτες έγκειται στην επίτευξη ισότιμων συνθηκών διαβίωσης. Μπροστά στο θαύμα αυτής της ειρηνικής επανάστασης που ένωσε ξανά τα δύο τμήματα της χώρας μας, αποτελεί καθήκον όλων μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μία επιτυχημένη σύμπλευση. Είμαι πολύ αισιόδοξος πως θα τα καταφέρουμε.

-Ποια ήταν τα οφέλη από την επανένωση;

Αυτό ακούγεται λίγο οικονομοτεχνικό. Στον σημερινό συναλλακτικό κόσμο, στον οποίο το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα φαίνεται να βρίσκονται σε ολοένα και δυσμενέστερη θέση, το γεγονός ότι η πτώση του Τείχους συνέβαλε σε πολύ μεγάλο βαθμό στη διάλυση της Σοβιετικής Ενωσης, και ότι αυτή η επανάσταση στην πρώην ΓΛΔ ήταν μία ειρηνική επανάσταση, που είχε σαν συνέπεια να ανεξαρτητοποιηθούν ειρηνικά πολλά κράτη στην Ανατολική Ευρώπη και με τον τρόπο αυτό να ηττηθούν το άδικο και η αδικία, θα πρέπει να μας φαίνεται σαν θαύμα, σαν ένα παραμύθι από έναν ιδανικό κόσμο του παρελθόντος. Αυτό το παραμύθι, αυτό το θαύμα, που ελάχιστοι έβλεπαν ότι θα συμβεί ακόμα και λίγο πριν την πτώση του Τείχους, είναι για μένα μια πραγματική ιστορία ελπίδας που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και που μας επιτρέπει να κοιτάζουμε με υπερηφάνεια το παρελθόν και με ελπίδα το μέλλον.

-Η ΓΛΔ έκλεισε τον ιστορικό της κύκλο. Επηρεάζει ακόμη τη σύγχρονη Γερμανία στην πολιτική, τον πολιτισμό, τη βιομηχανία, τον αθλητισμό, κ.λπ.;

Το κομμουνιστικό σύστημα της ΓΛΔ ανήκει στο παρελθόν. Ωστόσο, δεκαέξι εκατομμύρια Ανατολικογερμανοί συνέβαλαν τότε και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να συμβάλουν με την προσφορά τους σε κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό, οικονομικό και προπάντων σε ανθρώπινο επίπεδο στην επανενωμένη Γερμανία. Χωρίς αυτούς και την ειρηνική επανάσταση, την οποία οφείλουμε προπάντων στο θάρρος και στον αστικό πολιτισμό των Ανατολικογερμανών, δεν θα είχαμε σήμερα μια επανενωμένη Γερμανία.

-Συμφωνείτε ότι μια ενωμένη Γερμανία αποτελεί κολώνα σταθερότητας και ειρήνης στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη σημερινή περίοδο με την ένταση σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή;

Η Γερμανία ήταν και είναι εδώ και δεκαετίες ένας ισχυρός και φερέγγυος εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ενωση κι ένας αξιόπιστος κι αφοσιωμένος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Η Γερμανία είναι ο ισχυρότερος υποστηρικτής της Ουκρανίας στην άμυνά της ενάντια στην επιτιθέμενη Ρωσία, η οποία παραβιάζει όλους τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Οι σχεδιασμοί και οι επιδιώξεις μας, αποσκοπούν στην υπεράσπιση της Ευρώπης απέναντι στον πολεμοχαρή Βλαντιμίρ Πούτιν. Παρατηρούμε με μεγάλη ανησυχία ότι ο Πούτιν δεν διστάζει να απειλεί συνεχώς και να εξαπολύει υβριδικές επιθέσεις. Δεν πρέπει, λοιπόν, να τρέφουμε αυταπάτες ως προς την πρόθεσή του να επεκτείνει τον πόλεμο που διεξάγει εναντίον της Ουκρανίας και προς δυσμάς. Ως εκ τούτου, μας φαίνεται σημαντικό να επιδιώκουμε μια ενιαία στάση και την ενίσχυση της αμυντικής μας ικανότητας στην Ευρώπη, πράγμα για το οποίο είμαστε διατεθειμένοι, ειδικά αν αναλογιστούμε και τις δυνατότητες της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Σε μία χρονική στιγμή, όπου πρώην στενοί σύμμαχοι δείχνουν πως δεν είναι πλέον τόσο αξιόπιστοι όσο ήταν κάποτε, σε μία χρονική στιγμή, κατά την οποία ο μεγάλος διατλαντικός εταίρος μας βρίσκεται σε περιδίνηση, είναι σημαντικό οι δημοκρατικές δυνάμεις στην Ευρώπη να συσπειρωθούν και να συνεργαστούν στενότερα, προάγοντας την αξιοπιστία.

