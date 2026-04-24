Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανέβηκε στο ρινγκ, δείτε γιατί

Θυμίζουμε οτι είναι ανοιχτό σε ποια ομάδα θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν ο Γιάννης

24 Απρ. 2026 12:57
Pelop News

Μπορεί το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ακόμα άγνωστο, αφού υπάρχει πιθανότητα να φύγει από τους Μιλγουόκι Μπακς στο τέλος της σεζόν, αυτό δεν σημαίνει όμως, οτι ο ίδιος δεν προπονείται για να κρατηθεί σε φόρμα.

Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ μάλιστα, βρίσκει πιο ευφάνταστους τρόπους κάθε φορά για να το καταφέρει αυτό.

Αυτή τη φορά ο «Greek Freak» αποφάσισε να δοκιμάσει τον κόσμο των μαχητικών αθλημάτων, αφού φόρεσε τα γάντια και ανέβηκε στο ρινγκ.

Ο Γιάννης ανέβασε την προπόνηση του στα social media και έκανε πάταγο, αφού θύμισε τον Μάικ Τάισον με πολλά σχόλια από φίλους και συμπαίκτες.

 

