Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανέβηκε στο ρινγκ, δείτε γιατί

Μπορεί το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ακόμα άγνωστο, αφού υπάρχει πιθανότητα να φύγει από τους Μιλγουόκι Μπακς στο τέλος της σεζόν, αυτό δεν σημαίνει όμως, οτι ο ίδιος δεν προπονείται για να κρατηθεί σε φόρμα.

Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ μάλιστα, βρίσκει πιο ευφάνταστους τρόπους κάθε φορά για να το καταφέρει αυτό.

Αυτή τη φορά ο «Greek Freak» αποφάσισε να δοκιμάσει τον κόσμο των μαχητικών αθλημάτων, αφού φόρεσε τα γάντια και ανέβηκε στο ρινγκ.

Ο Γιάννης ανέβασε την προπόνηση του στα social media και έκανε πάταγο, αφού θύμισε τον Μάικ Τάισον με πολλά σχόλια από φίλους και συμπαίκτες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



