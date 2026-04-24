Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πρεμιέρα με Χανιά

Η ώρα της κρίσης έφτασε για την γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής η οποία το βράδυ αντιμετωπίζει τα Χανιά, για την 1η αγωνιστική των μπαράζ ανόδου που φιλοξενούνται στο κλειστό της Αγυιάς.

Στο τουρνουά συμμετέχουν 4 ομάδες και από αυτές οι τρεις πρώτες θα πάρουν τα «εισιτήρια» ανόδου για την Α2 Εθνική, όποτε η πατρινή ομάδα έχει πιθανότατες να το πετύχει και στα συν είναι τι παίζει εντός έδρας.

«Πρέπει να είμαστε σοβαροί σε κάθε παιχνίδι και θα τα δώσουμε όλα για να επιστρέψουμε στην Α2 Εθνική» είπε ο τεχνικός της ΠΓΕ, Αρης Αγγελόπουλος o οποίος έκανε και κάλεσμα στους οπαδούς να γεμίσουν το κλειστό.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

20.30: Παναχαϊκή – Σ.Φ.Π. Χανιά Βόλεϊ Διαιτητές: Καραγιαννόπουλος, Βλάσσης, Παρατηρητής: Δημάκης.

18.30: Μελισσιακός – Κελεός Διαιτητές: Σπίνας, Γκόλφης, Παρατηρητής: Δημάκης.

