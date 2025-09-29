Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό!

Δεν έχει ταξιδέψει ακόμα στο Μιλγουόκι, έτσι δε θα παρευρεθεί στη media day της ομάδας του

29 Σεπ. 2025 22:02
Pelop News

Στις ΗΠΑ οι Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζονται για το ξεκίνημα στη νέα σεζόν του NBA, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα χάσει τη media day της ομάδας. Ο σούπερ σταρ των Μπακς που οδήγησε την Εθνική στο χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket, δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο νόσησε με κορονοϊό και δεν έχει ταξιδέψει ακόμα στο Μιλγουόκι, έτσι δε θα παρευρεθεί στη media day της ομάδας, όπως ενημέρωσε ο GM των Μπακς, Τζον Χορστ.

Ωστόσο υπάρχει ακόμα ανοιχτό το ενδεχόμενο να απαντήσει στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου από απόσταση, μέσω Zoom.
