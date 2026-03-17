Ο Γιώργος Αναστασίου του ΝΟΠ κλήθηκε στην Εθνική για προπονήσεις

17 Μαρ. 2026 18:53
Pelop News

Ένα ακόμα ταλέντο του ΝΟΠ κλήθηκε για προετοιμασία με τις εθνικές ομάδες, μιλάμε για τον Γιώργο Αναστασίου ο οποίος κλήθηκε από τους ομοσπονδιακούς προπονητές για αξιολόγηση μαζί με άλλους 27 αθλητές.

Οι προπονήσεις αξιολόγησης θα διεξαχθούν το διάστημα 20-23 Μαρτίου στον Άγιο Κοσμά και από τον ΝΟΠ συμμετέχει ο Γιώργος Αναστασίου.

Ο 15χρονος Αναστασίου πριν από λίγες μέρες έχει πάρει και το βάπτισμα του πυρός στην Α1 Εθνική παίζοντας στον αγώνα με τη Γλυφάδα, ενώ είναι σταθερά στην αποστολή της ανδρικής ομάδας, όντας ένας από τους εξελίξιμους παίκτες της Πατρινής ομάδας.

