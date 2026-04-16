O Γιώργος Δώνης πάει Μουντιάλ, αναλαμβάνει την Εθνική Σαουδικής Αραβίας

Ο 56χρονος προπονητής, συμφώνησε σε όλα προφορικά και το μόνο που απομένει είναι οι τελικές υπογραφές, προκειμένου να αναλάβει και επίσημα τα «Πράσινα Γεράκια» στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

16 Απρ. 2026 22:01
Η Ελλάδα θα έχει εκπρόσωπο στο Μουντιάλ τον Γιώργο Δώνη! Το λέμε αυτό γιατί φαίνεται ότι τυπικές είναι οι λεπτομέρειες που απομένουν προκειμένου ο Έλληνας τεχνικός να υπογράψει με την Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας και να αναλάβει τον πάγκο της Εθνικής, ενόψει και του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Γιώργος Δώνης έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό όλων, κάνοντας εξαιρετική δουλειά στον πάγκο της Αλ Καλίτζ, στην οποία βρίσκεται από το 2024.

Ο 56χρονος προπονητής, συμφώνησε σε όλα προφορικά και το μόνο που απομένει είναι οι τελικές υπογραφές, προκειμένου να αναλάβει και επίσημα τα «Πράσινα Γεράκια» στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Η πλούσια εμπειρία του σε ομάδες της Μέσης Ανατολής (Αλ-Ουέντα, Αλ-Φατέχ, Αλ-Χιλάλ και Σαρτζά), έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του.

