Ο IDF έπληξε αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Σε ανακοίνωση που έκανε ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι χτύπησε αποθήκες όπλων και σε κέντρο της υπηρεσίας πληροφοριών της Χεζμπολάχ στον νότιο τομέα της Βηρυτού, προπύργιο του λιβανέζικου ισλαμιστικού κινήματος.

«Η Πολεμική Αεροπορία διενήργησε πλήγματα εναντίον πολλών χώρων αποθήκευσης όπλων της Χεζμπολάχ και σε ένα κέντρο διοίκησης του αρχηγείου της υπηρεσίας πληροφοριών της Χεζμπολάχ» στον νότιο τομέα της πρωτεύουσας του Λιβάνου, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο στρατός.

⭕️ Operational Update from IDF activity in Southern Lebanon:

– A Hezbollah ‘Radwan Force’ command center, which included an area for weapons storage, supplies for extended stays, motorbikes, living quarters, ammunition, and more was destroyed.

– 4 underground Hezbollah… pic.twitter.com/lo2zkiIrEo

— Israel Defense Forces (@IDF) October 19, 2024